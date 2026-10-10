Il pallone è rotondo, la giustizia non è a geometria variabile

Il pallone è rotondo. La giustizia non può essere a geometria variabile

di Vincenzo Candido Renna

Dal caso Agnelli alla Corte di Giustizia europea, il tramonto di un sistema che pretendeva di giudicare senza essere giudicato. A Lecce, giuristi e accademici discutono una rivoluzione che riguarda lo sport, ma soprattutto lo Stato di diritto.

C’è una singolare contraddizione nel Paese che discute per settimane di un rigore negato e accetta, quasi senza accorgersene, che a essere negato possa essere un diritto. Nel calcio italiano abbiamo imparato a misurare i fuorigioco al millimetro, ma continuiamo a tollerare che le garanzie della giustizia siano affidate a confini assai più elastici. Il pallone, almeno, ha una circonferenza definita. Il diritto di difesa, qualche volta, sembra dipendere dalla maglia che si indossa.

È questa la questione, ben più importante delle fortune della Juventus, emersa nel convegno promosso dalla Camera Civile Salentina, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, nella sede del Rettorato a Lecce. Al centro, la cosiddetta sentenza Agnelli della Corte di Giustizia dell’Unione europea, destinata a incrinare una convinzione custodita per oltre vent’anni: che la giustizia sportiva potesse costituire una sorta di Repubblica nella Repubblica, con proprie leggi, propri giudici e, soprattutto, proprie immunità.

Il problema è semplice, benché i giuristi abbiano impiegato molte pagine per renderlo complicato. Se una federazione infligge una sanzione illegittima, il cittadino deve poter ottenere da un giudice indipendente qualcosa di più delle scuse accompagnate da un assegno. Perché una carriera interrotta, una reputazione compromessa, un’occasione professionale perduta non sempre si ricompongono con il denaro.

Eppure, questo era il paradosso della legge n. 280 del 2003: il giudice amministrativo poteva, nei limiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale, riconoscere l’illegittimità della sanzione, ma non cancellarla. Poteva risarcire il danno, non impedire che continuasse a prodursi. Un giudice autorizzato a constatare l’ingiustizia, ma non sempre a fermarla. Quasi un medico al quale fosse consentito certificare la malattia, vietandogli però di prescrivere la cura.

La vicenda nasce dalle sanzioni disciplinari inflitte ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell’ambito del caso Juventus. Ma sarebbe un errore, prima ancora che giuridico, culturale, trasformare la decisione europea in un nuovo derby tra innocentisti e colpevolisti, juventini e antijuventini. La Corte non ha assolto Agnelli, né annullato le sanzioni. Ha affrontato una domanda assai più impegnativa: può un ordinamento sottrarre una decisione afflittiva a un controllo giurisdizionale realmente efficace?

La risposta europea impone di verificare se la giustizia sportiva assicuri, al proprio interno, garanzie adeguate di indipendenza e tutela effettiva. In caso contrario, il giudice statale non può essere privato dei poteri necessari a proteggere i diritti riconosciuti dall’Unione.

Non è la fine dell’autonomia sportiva. È la fine della sua pretesa di essere un’autonomia senza responsabilità.

Il presidente della Camera Civile Salentina, Salvatore Donadei, ha avuto il merito di sottrarre l’incontro alle passioni calcistiche, affidando alla riflessione scientifica ciò che troppo spesso viene consegnato alle curve. Andrea D’Amico ne ha guidato il confronto, mentre Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, ha richiamato la necessità di non sacrificare la specificità dello sport, ma neppure di trasformarla in un privilegio sottratto ai principi europei.

Una prospettiva che trova nell’Università del Salento, anche attraverso la Cattedra Jean Monnet dedicata allo Sport Rule of Law, un luogo di elaborazione particolarmente significativo.

Stefano Polidori ha ricostruito la vicenda giudiziaria; Carlo Rombolà ne ha mostrato le conseguenze per la difesa; Alberto Orlando ha collocato la decisione nel percorso europeo inaugurato da Bosman. Jacopo Tognon ha portato la discussione sul terreno più delicato: l’indipendenza dei giudici sportivi e l’effettività del loro sindacato. Massimo Zampini, infine, ha richiamato il peso della comunicazione e delle diseguaglianze percepite nell’applicazione delle sanzioni.

Il nodo è soprattutto istituzionale. Un giudice non diventa indipendente perché lo si chiama giudice. Occorrono regole sulla sua nomina, garanzie contro le interferenze, imparzialità e poteri adeguati. Altrimenti la giustizia rischia di somigliare a una partita nella quale l’arbitro viene scelto, e magari rimosso, da chi organizza il campionato.

C’è poi un’altra questione, meno tecnica e forse più inquietante. Nel nostro Paese la giustizia sportiva viene spesso raccontata come una prosecuzione del tifo con altri mezzi. Le intercettazioni diventano sentenze televisive, le accuse si trasformano in verdetti sociali, la reputazione viene consumata prima ancora che qualcuno abbia esaminato compiutamente le prove.

La velocità, indispensabile per garantire la regolarità delle competizioni, finisce così per diventare un alibi. Ma la rapidità non è una virtù quando serve soltanto ad arrivare prima delle garanzie. Una decisione ingiusta pronunciata in pochi giorni resta ingiusta. Anzi, qualche volta produce danni più difficili da riparare.

Non si tratta di pretendere che un campionato attenda i tempi della giustizia ordinaria. Si tratta di impedire che il calendario sportivo diventi più importante dei diritti delle persone.

Da Lecce arriva dunque una domanda che supera gli stadi e riguarda ogni organizzazione investita di potere: chi controlla coloro che controllano? E soprattutto, quali rimedi possiede il cittadino quando quel potere sbaglia?

È la domanda fondamentale di ogni democrazia costituzionale. Perché il potere non diventa legittimo soltanto in ragione delle finalità che persegue. Lo diventa anche per i limiti che accetta e per i controlli ai quali si sottopone.

Lo sport, del resto, dovrebbe conoscere meglio di altri il valore delle regole. Insegna ai ragazzi che non basta vincere, occorre farlo correttamente. Sarebbe paradossale che proprio le istituzioni incaricate di custodire questo principio pretendessero per sé una disciplina meno rigorosa.

La sentenza europea non assegna uno scudetto postumo, non riscrive classifiche e non restituisce automaticamente carriere. Ricorda una verità meno spettacolare, ma infinitamente più importante: nessuna autonomia può trasformarsi in sovranità assoluta quando sono in gioco diritti fondamentali.

Forse è questa la lezione più preziosa del confronto salentino. La giustizia non deve tifare per nessuno. Neppure per se stessa.

Perché nello sport si può perdere una partita per un errore dell’arbitro. In uno Stato di diritto, invece, non dovrebbe essere consentito perdere anche la possibilità di contestarlo.