“Funerali non consentiti alle altre ditte”: la guerra fra agenzie funebri finisce in tribunale. Chiesto risarcimento

GALATONE (Lecce) – La guerra tra agenzie funebri per usufruire degli spazi casa del commiato del paese finisce in un’aula di tribunale. Accade a Galatone, in Salento, dove il titolare di un’agenzia non avrebbe consentito alle ditte concorrenti di poter allestire i propri funerali nella struttura comunale ed è così finito sotto processo al termine dell’udienza predibattimentale tenutasi davanti al giudice monocratico Fabrizio Malagnino nei giorni scorsi e che il Corriere Salentino racconta in anteprima. L’accusa mossa nei confronti dell’imprenditore del posto è quella di interruzione di pubblico servizio. Per comprendere i fatti, è necessario compiere un passo indietro.

Esattamente al 30 novembre 2021 quando la Casa Funeraria “La Pietà” viene inaugurata e affidata dal Comune a un’agenzia funebre del posto. Gli estremi dell’autorizzazione, però, sembravano abbastanza chiari e prevedevano che “la casa del commiato doveva essere fruibile da chiunque ne avrebbe fatto richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso”. Per mesi, però, il titolare dell’agenzia avrebbe negato a tutte le altre ditte di usufruire degli spazi. Una società, in particolare, più delle altre, avrebbe risentito di questa situazione perché “tale comportamento, ingiustificato e in contrasto con l’autorizzazione rilasciata – come riportato nella denuncia poi depositata in procura per il tramite dell’avvocato Roberto De Mitri Aymone – le ha causato un pesante danno economico alla propria attività”.

Effettivamente, la possibilità di riservare l’ultimo saluto ai defunti all’interno di una struttura come quella della casa del commiato rappresentava una sicura fonte di guadagno. Per mesi, però, chi aveva necessità di organizzare il funerale di un proprio caro aveva soltanto un’agenzia nel pacchetto delle offerte. A sostegno di tale tesi c’è un episodio confluito nell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Prontera: il 1°settembre 2024, la società parte lesa viene contattata dai parenti di una persona deceduta poche ore prima. Nella telefonata, i familiari del morto chiedono espressamente di poter effettuare il commiato all’interno della struttura che sorge in via Romolo.

Per far comprendere come fosse impossibile poter fruire della casa del commiato in viva voce il titolare dell’agenzia contattò il collega che gli nega l’accesso “perché l’unico proprietario era lui”. Nel vuoto sarebbe caduta anche la diffida del Comune con cui l’agenzia veniva invitata a non “a reiterare comportamenti in contrasto con la normativa vigente con le prescrizioni riportate nell’autorizzazione all’esercizio della struttura per il commiato del 30 novembre del 2021”. Un simile andazzo, in realtà, sarebbe andato avanti per mesi interrotto – secondo fonti investigative – soltanto quando il titolare dell’agenzia ha saputo ufficialmente di essere finito sotto inchiesta.

Ora anche sotto processo. A difenderlo ci penserà l’avvocato Salvatore De Matteis. L’inizio dell’istruttoria è fissato per l’11 gennaio 2027 davanti al giudice monocratico Marco Mauro Marangio. L’agenzia che si ritiene danneggiata siederà sui banchi delle parti civili e ha quantificato il danno in complessivi 10.000 euro