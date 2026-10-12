“Ti butto a mare” minacce alla madre malata e al fratello disabile: 55enne condannato a 2 anni

ALEZIO (Lecce) – Avrebbe maltratto per anni la madre affetta da patologie rspiratorie e motorie e il fratello disabile dal 2020. Un 55enne, residente ad Alezio, è stato condannato a 2 anni di reclusione dai giudici in composizione collegiale (Presidente Annalisa De Benedictis) a fronte di una richiesta di 4 anni sollecitata dalla pm Maria Grazia Anastasia. La sentenza prevede per l’imputato il beneficio condizionale della pena.

Dalle indagini condotte dai carabinieri del paese, le violenze domestiche si sarebbero alimentate nel silenzio delle vittime per anni sedimentandosi in un contesto di forte paura. Spesso il 55enne agiva sotto effetto di sostanze alcoliche. Violenze fisiche e psicologiche. Insulti e invettive. Del tipo: “Ti prendo e ti butto a mare” all’indirizzo della madre anziana e del fratello, come detto, affetto da un deficit. Alla donna chiedeva somme di denaro. ripetutamente. E quando l’anziana si rifiutava, il 55enne ricorreva alla violenza.

Stesso spartito adottato nei confronti del fratello. Un clima di terrore chiuso avrebbe regnato per anni. Fino ai mesi scorsi quando i familiari hanno denunciato l’uomo. Le vittime non si sono costituite parte civile. L’uomo è stato assolto da alcuni episodi di lesioni ai danni della madre. Novanta giorni per il deposito delle motivazioni. Subito dopo l’avvocato Rocco Rizzello valuterà il ricorso in Appello.