“Generazione Biologi”, nasce la squadra per il rinnovo dell’Ordine: inclusività, ascolto del territorio e unità

Il palco è quello di un convegno scientifico, ma l’annuncio riguarda il futuro della professione. Venerdì 2 ottobre, a conclusione dei lavori di InsideOut: La Scienza della Longevità Integrata, l’appuntamento dedicato a prevenzione, nutrizione e medicina rigenerativa che ha fatto registrare il tutto esaurito, è stata presentata ufficialmente “Generazione Biologi”, la nuova lista che concorrerà alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata.

A farlo è stata Valentina Galiazzo, consigliere dell’Ordine e coordinatrice della Commissione Nutrizione, che ha promosso e organizzato la giornata insieme a Roberta Lovreglio, coordinatrice nazionale LILT e presidente Nicalos, riunendo professionisti della salute, ricercatori ed esperti per un confronto multidisciplinare.

Tra gli intervenuti anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha ricordato come la salute non vada affidata ai soli medici: “I biologi- ha spiegato– possono avere un approccio di sistema, un approccio olistico alle questioni che riguardano la nostra salute e quindi ci possono aiutare a vivere meglio”.

Un incontro che ha messo in evidenza la centralità del biologo nella medicina preventiva e che, nelle intenzioni di chi lo ha ideato, ha fatto anche da cornice a una riflessione sul futuro della categoria. Da qui, l’annuncio.

La squadra schiera volti nuovi e professionisti esperti provenienti da diversi settori della biologia, accomunati dalla volontà di mettersi in gioco per promuovere la tutela, l’innovazione e la crescita della categoria sul territorio. Molti dei suoi componenti erano tra i presenti in sala, e sono stati chiamati sul palco a fine intervento, uno dopo l’altro, per presentarsi insieme.

Il nome scelto, Gen B, contiene già una direzione, che è stata chiarita fin da subito: quello di “Generazione Biologi”, un percorso “che non nasce contro qualcuno, ma per qualcosa”.

Il cuore del progetto, nelle parole di Valentina Galiazzo, che guida il gruppo e si candida alla presidenza dell’Ordine, è un’idea diversa di istituzione.

“Noi nasciamo con un’idea di inclusività e di dare ascolto al territorio, cioè non vogliamo che l’ordine sia soltanto l’istituzione che viene vista nel momento in cui occorre dare la quota contributiva, bensì un ordine che diventi uno spazio per tutti i biologi, un ordine che tuteli dall’abusivismo e tuteli da tanto”.

Sul fronte della comunicazione, la lista parte subito. Il sito è stato aperto nel corso della giornata, e sarà il luogo in cui i candidati si racconteranno un po’ alla volta, insieme ai punti del programma. Nelle stesse ore è nata anche la pagina Instagram, che verrà aggiornata con i contenuti della campagna.

Resta l’appello al sostegno, rivolto ai colleghi e costruito su una parola che Galiazzo ha ripetuto più volte, quella dell’unità: “se credete in noi vi chiederemo di sostenerci in maniera unita, perché quello che ci interessa è essere uniti anche nel futuro”.

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