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Spettacoli

Giovedì 8 ottobre, a Collepasso, in scena Christian Di Domenico con “Eracle l’invisibile” per “Crita. Festival delle arti”

Christian Di Domenico con "Eracle l'invisibile" chiude, a Collepasso, l'edizione estiva della rassegna itinerante di spettacolo dal vivo "Crita. Festival delle arti" a cura della cooperativa Ventinovenove

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