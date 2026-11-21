“La morte di Gianni De Gennaro lascia sgomenti. Se ne va un servitore dello Stato che ha attraversato da protagonista fasi drammatiche per la nostra democrazia. È il momento del cordoglio e del rispetto per la sua famiglia. Il quadro nel quale sembrerebbe maturato il gesto estremo richiede un approfondimento rigoroso e rapido, per il rispetto che si deve a una figura come quella di De Gennaro. La fiducia negli inquirenti è come sempre piena.”Così il deputato del Partito Democratico Claudio Stefanazzi.
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