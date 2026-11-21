«In Italia si può dire che c’è un altro livello di potere, trasversale ai governi. Gianni De Gennaro è stato una figura che è rimasta ai vertici dei sistemi di sicurezza e dei centri decisionali del Paese attraversando stagioni politiche diverse. Una persona che resta così a lungo a quel livello conserva inevitabilmente molti segreti e molte informazioni delicate». Lo ha affermato il conduttore Massimo Giletti, ospite questa sera di Peter Gomez nel programma L’Elefante, in onda su Rai 3 e RaiPlay.
Commentando il caso della morte di Gianni De Gennaro e le polemiche sorte attorno alle indagini, Giletti ha invitato a non liquidare frettolosamente il lavoro degli inquirenti. «Mi ha colpito vedere parole durissime contro il magistrato Luca De Luca. In questa inchiesta è stato fatto un lavoro enorme, frutto di sacrifici e approfondimenti investigativi molto rilevanti. Capisco il dolore e la rabbia di chi era vicino a De Gennaro, ma attaccare un magistrato è una cosa molto grave».
Il conduttore ha quindi sottolineato l’importanza di distinguere tra i fatti accertati e le interpretazioni politiche. «Tutti parlano dell’inchiesta, ma bisognerebbe prima leggere gli atti, le ordinanze, le intercettazioni e il materiale raccolto nel corso delle indagini. C’è un lavoro investigativo molto forte dietro questa vicenda».
Secondo Giletti, alcuni elementi emersi meritano attenzione e ulteriori approfondimenti: «Ci sono aspetti che appaiono oggettivamente insoliti e che gli investigatori hanno ritenuto rilevanti. Proprio per questo credo che si debba avere rispetto per il lavoro della magistratura e attendere che siano gli accertamenti a chiarire definitivamente la vicenda».
Nel suo intervento, Giletti ha infine richiamato il peso istituzionale che De Gennaro ha avuto nel corso della sua carriera: «Parliamo di un uomo che ha attraversato decenni della storia repubblicana ai massimi livelli degli apparati dello Stato. È evidente che una figura del genere rappresenti uno snodo importante per comprendere molti passaggi della vita pubblica italiana».
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