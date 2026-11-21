LECE – Un’occasione per unire memoria, testimonianza civile ed educazione al rispetto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Mercoledì 25 novembre, nella parrocchia di San Massimiliano Maria Kolbe a Lecce, al termine della Santa Messa delle ore 18:00 celebrata in suffragio delle vittime di femminicidio, si terrà un incontro pubblico aperto all’intera cittadinanza.
L’iniziativa nasce anche intorno al valore simbolico della panchina rossa collocata nel quartiere, proprio accanto all’ingresso della chiesa: un presidio visivo permanente pensato per mantenere viva l’attenzione quotidiana su una piaga sociale che continua a riempire le cronache e per offrire uno spazio di sosta e consapevolezza a chiunque attraversi la comunità.
«La Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne è senz’altro occasione per riflettere su questa piaga sociale e sulla violazione della dignità umana», sottolinea il parroco don Maurizio Ciccarese. «Come Chiesa abbiamo l’obbligo di riflettere su questo fenomeno ma anche impegnarci a educare all’amore vero e al rispetto dell’altro. L’amore vero è quello che non pretende, che non trattiene, che non possiede, ma che serve l’altro nella sua libertà. L’amore è vivere perché l’altro possa vivere, mai costringerlo dentro i nostri schemi istintuali o progettuali. È perciò questa una giornata che ci deve far riflettere ma, soprattutto, farci impegnare a unire testimonianza di fede e di amore a un impegno concreto».
Intorno alle 18:30 prenderà il via il confronto vero e proprio, che vedrà gli interventi di Lara Cataldo, consigliera comunale e presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lecce, di Flavio De Marco, direttore responsabile del Corriere Salentino, e di una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, per analizzare il fenomeno sotto il profilo istituzionale, culturale, mediatico e della tutela sul territorio.
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