«Oggi dobbiamo innanzitutto avere rispetto per la Procura di Caltanissetta. Dobbiamo avere rispetto per chi sta indagando e per la famiglia di Gianni De Gennaro». Lo ha affermato l’ex magistrato ed ex Ministro Antonio Di Pietro, ospite questa sera di Peter Gomez nel programma L’Elefante, in onda su Rai 3 e RaiPlay.

Intervenendo sul caso De Gennaro e sulle polemiche che hanno accompagnato le indagini, Di Pietro ha invitato alla prudenza, sostenendo che alcuni passaggi della storia repubblicana attendono ancora piena chiarezza. «È dagli anni Novanta che continuo a dirlo: la verità sta in quei cinquantasette giorni che separano la strage di Capaci da quella di via D’Amelio. E sta nell’Agenda Rossa e in ciò che ruota attorno a quella vicenda».

L’ex magistrato ha quindi difeso il lavoro della Procura nissena, invitando a non delegittimare gli inquirenti: «Prima di esprimere giudizi affrettati bisogna lasciare lavorare chi indaga. Ci sono fatti che meritano di essere approfonditi e compresi fino in fondo».

Nel corso dell’intervista, Di Pietro ha poi stabilito un parallelismo tra la morte di De Gennaro e quella dell’imprenditore Raul Gardini, avvenuta nel pieno dell’inchiesta Mani Pulite.

«Una cosa è certa: De Gennaro, così come fece Gardini a suo tempo, aveva ancora fatti da riferire, anche molto delicati e molto importanti. Hanno preferito andarsene via. Le ragioni possono essere diverse, ma resta il fatto che si tratta di persone che avrebbero potuto ancora raccontare molto».

Ricordando gli anni delle grandi inchieste su corruzione, mafia e appalti, Di Pietro ha sottolineato come molti filoni investigativi si intrecciassero ben oltre i confini delle singole procure. «Noi l’abbiamo chiamata Tangentopoli a Milano, ma c’erano vicende molto più vaste che riguardavano appalti, criminalità organizzata, politica e apparati dello Stato».

L’ex magistrato ha anche ricordato un episodio risalente agli interrogatori del gruppo Ferruzzi-Gardini, quando un dirigente gli avrebbe fatto capire quanto fosse pericoloso indagare sui rapporti tra imprese, appalti e criminalità organizzata nel Mezzogiorno: «Mi disse: “Dottore, mi chieda tutto fino al Rubicone. Più giù si rischia di saltare per aria”». Un episodio che, secondo Di Pietro, dimostrava come già allora fosse chiaro il livello degli interessi e dei poteri coinvolti.