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LECCE – L’appuntamento promosso da Make Up Art Pro di Silvia Persica si terrà il 24 novembre al Museo Sigismondo Castromediano, con un progetto fotografico che unisce trucco, acconciature e moda.

Lecce riunisce due protagonisti del beauty internazionale al Museo Sigismondo Castromediano. Martedì 24 novembre, dalle 16 alle 19, Michele Magnani, Global Senior Artist di Mac Cosmetics, e Daniela Zeqo, Vip Look Maker, saranno gli ospiti dell’appuntamento ideato e promosso da Silvia Persica, fondatrice e direttrice artistica di Make Up Art Pro, Accademia internazionale di trucco. Due percorsi professionali d’eccellenza e due sguardi sul mondo della bellezza, quello del make-up e quello dell’hairstyling, si incontreranno in una giornata dedicata alla formazione e al confronto tra discipline creative.

Il dialogo tra gli ospiti prenderà forma anche in un progetto di photoshooting realizzato in collaborazione con l’Istituto Cordella, il fotografo Leonardo Losito, la direttrice artistica Carol Cordella e Michele Magnani, Global Senior Artist Mac Cosmetics. Sul set, il lavoro sul make-up e sulle acconciature incrocerà quello della moda e della fotografia, offrendo l’occasione di vedere come competenze diverse concorrano alla costruzione di un’immagine. Ad accogliere l’incontro sarà il Museo Sigismondo Castromediano, una delle principali istituzioni culturali del territorio, che per l’occasione metterà in relazione il mondo della bellezza con l’arte e la cultura.

Con la presenza di Magnani e Zeqo, l’accademia porta a Lecce esperienze maturate sulla scena internazionale e rinnova il proprio impegno a seguire da vicino le trasformazioni del settore. L’obiettivo di Persica è creare occasioni di incontro e formazione che permettano al territorio di partecipare a quel dialogo, mettendo le professionalità locali a contatto con nuovi linguaggi e prospettive di lavoro. La partecipazione è gratuita, con accesso esclusivamente su invito e previa conferma. Questi sono titolo e sottotitolo: ll beauty internazionale a Lecce con Michele Magnani Global Artist di MAC COSMETICS e Daniela Zeqo VIP Look Maker.

L’appuntamento promosso da Make Up Art Pro di Silvia Persica si terrà il 24 novembre al Museo Sigismondo Castromediano, con un progetto fotografico che unisce trucco, acconciature e moda.