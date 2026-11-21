LECCE – Le polemiche sull’estensione delle strisce blu in città continuano a tenere banco. Il centrosinistra incalza la maggioranza Poli Bortone, che quando era all’opposizione avversava tenacemente il piano sosta espansivo di Salvemini e che oggi allarga ancora di più la sosta tariffata. Nessuno dimentica le polemiche contro le strisce blu all’ospedale, che sono rimaste lì.

“Mentre gli operai della società incaricata da Sgm continuano a dipingere i nuovi stalli blu nei diversi quartieri, prefigurando quello che sta per diventare la nostra città un grande parcheggio all’aperto a pagamento, cresce forte l’ondata di malcontento e di protesta di cittadini e famiglie già duramente provate dal carovita e dal caro bollette e di operatori economici preoccupati dal colpo mortale al commercio di prossimità – scrive il presidente della Commissione controllo XI e consigliere Pd, Antonio Rotundo – La maggioranza di governo dinnanzi alla città che si rivolta va in confusione e chiede prima di rinviare il consiglio comunale e poi si scatena in proposte di modifica del piano che loro stessi hanno approvato. Il Sindaco viene così assediato dalla sua stessa maggioranza con continue richieste al rialzo.

Siamo davanti ad una spaccatura netta che si consuma pubblicamente con note ufficiali dei partiti che di fatto rappresenta la crisi politica della giunta. Oggi – è un dato di fatto- il piano della sosta proposto dal sindaco non ha più una maggioranza che lo sostiene. L’unica scelta di buon senso è che il Sindaco ne prenda atto e ritiri il piano, così come proposto dalla nostra mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale”.