​L’iniziativa nazionale approda negli spazi della Biblioteca Creativa degli Agostiniani per promuovere la lettura condivisa in famiglia fin dai primi mesi di vita

​LECCE – Avvicinare i bambini al mondo dei libri fin dalla primissima infanzia, rafforzando il legame affettivo con i genitori e sostenendone lo sviluppo cognitivo ed emotivo. Con questo obiettivo prende il via a Lecce il programma nazionale “Nati per Leggere”, ospitato negli spazi della Biblioteca Creativa degli Agostiniani – OgniBene.

​All’evento di presentazione hanno preso parte i rappresentanti istituzionali insieme al vicesindaco di Lecce, Roberto Giordano Anguilla. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un gesto altamente simbolico per la comunità, consegnando personalmente i libri ai nuovi nati e sottolineando così la vicinanza e l’impegno concreto dell’amministrazione comunale nel promuovere la cultura e l’educazione fin dai primi giorni di vita.

​”Un gesto di attenzione per i piccoli nati nel 2026 – ha dichiarato il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla –. L’Amministrazione comunale colora la prima Domenica di Avvento con amore verso i bambini”.

​Il progetto – sviluppato a livello nazionale dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB), e ormai radicato in tutte le regioni italiane – propone gratuitamente alle famiglie attività di lettura condivisa. Un’opportunità preziosa che non solo favorisce la crescita dei più piccoli, ma accompagna anche i genitori nello sviluppo delle proprie capacità educative e relazionali.

​Come sintetizzato nello slogan della campagna, “Leggiamo! Crescono, dentro!”, leggere ad alta voce ai bambini fin dalla più tenera età rappresenta un’esperienza coinvolgente e formativa. Numerose evidenze dimostrano infatti che un bambino abituato all’ascolto quotidiano sviluppa un vocabolario più ricco, stimola l’immaginazione, acquisisce maggiore padronanza espressiva e matura una più spiccata curiosità verso la scoperta del mondo.

​Per conoscere il calendario degli appuntamenti e le modalità di partecipazione alle attività gratuite è possibile rivolgersi direttamente alla Biblioteca OgniBene o consultare il portale ufficiale dell’iniziativa all’indirizzo www.natiperleggere.it.