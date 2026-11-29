La consigliera di Parità Filomena D’Antini condanna i cori contro la ministra Eugenia Roccella durante il corteo di Roma promosso da Non Una di Meno. Nel suo intervento richiama in particolare il riferimento offensivo alla morte del marito della ministra e definisce quei toni “vergognosi e inaccettabili”. A renderli ancora più gravi, secondo D’Antini, è il contesto in cui sono risuonati, quello di una manifestazione nata per contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto e della dignità della persona.

“La violenza verbale non può mai essere uno strumento di lotta. Così si delegittimano le battaglie di tutte le donne”, afferma la consigliera. La sua preoccupazione riguarda le conseguenze dell’episodio su chi si impegna ogni giorno contro la violenza, le discriminazioni e le disuguaglianze. D’Antini richiama il lavoro delle donne nelle istituzioni, nelle associazioni, nei centri antiviolenza e nella società civile, un impegno portato avanti spesso lontano dai riflettori.

Quei cori, avverte la consigliera, rischiano di allontanare da Non Una di Meno proprio alcune delle donne che condividono le ragioni della mobilitazione. Sono donne che, pur riconoscendosi nella battaglia contro la violenza di genere, potrebbero smettere di sentirsi rappresentate dal linguaggio e dai comportamenti emersi durante il corteo. È su questo punto che insiste D’Antini, chiedendo che il rispetto della persona valga anche nelle forme della protesta.