In Italia si può bere bene senza spendere molto. Lo racconta Berebene 2027, la guida del Gambero Rosso dedicata al rapporto qualità/prezzo, che seleziona 1.000 vini italiani in vendita entro i 25 euro: bollicine, bianchi, rosati, rossi e dolci da tutte le regioni. La guida è stata presentata oggi al Milan Marriott Hotel, in una giornata che ha riunito anche la presentazione della Guida Lombardia e il Grand Tasting dei Tre Bicchieri.

Berebene è una delle pubblicazioni storiche del Gambero Rosso: il primo Almanacco del Berebene uscì nel 1991 con 1.500 vini sotto le diecimila lire. «Quella filosofia è più attuale che mai: stare dalla parte dei consumatori, difendere la verità del gusto e raccontare quanto la qualità, e la varietà, possa essere ancora incredibilmente accessibile», scrive il direttore Lorenzo Ruggeri nell’apertura della guida.

La selezione nasce da migliaia di assaggi alla cieca condotti durante tutto l’anno da una squadra di degustatori che conosce a fondo i territori. Oltre al prezzo, la redazione ha tenuto conto della tipicità dei vini e dei diversi costi di produzione delle singole denominazioni. Le schede sono brevi e i punteggi in centesimi non ci sono più, per lasciare spazio al gusto di chi legge.

«In un momento in cui si discute tanto di prezzi e ricarichi, vale la pena ricordare quanti grandi vini si possano ancora acquistare a cifre contenute», spiega il curatore Marzio Taccetti. «Sono vini che compreremmo volentieri per noi stessi, che porteremmo a cena da amici, che ci piacerebbe avere in cantina».

I cinque premi nazionali vanno al Valdobbiadene Brut Nera ’25 di De Faveri Spumanti (Miglior Bollicina), al Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Staphylè ’25 di Vini Simonetti (Miglior Bianco), al Rosato della Via Vecchia ’25 di Tenuta Sovestro (Miglior Rosato), al Molise Tintilia 200 Metri ’25 di Tenimenti Grieco (Miglior Rosso) e al Siracusa Moscato Passito Solacium ’25 di Pupillo (Miglior Vino Dolce).

A questi si aggiungono 22 premi regionali, uno per ciascun territorio. Accanto alla selezione, la guida riporta anche i 50 vini premiati con i Tre Bicchieri di Vini d’Italia che si trovano in vendita a meno di 15 euro: la conferma che anche ai vertici della critica enologica la qualità può essere accessibile. Le Marche guidano con 7 etichette, seguite da Veneto, Puglia ed Emilia con 6. Ci sono cinque Lambrusco tra Sorbara e Grasparossa di Castelvetro, tre Offida Pecorino, tre Cerasuolo d’Abruzzo e tre Morellino di Scansano.

Dopo Berebene è stata presentata la Guida Lombardia, seguita da un assaggio con i vini della Valtènesi e della Franciacorta e quelli della cantina Borgo dei Trulli.

Il Grand Tasting di Milano, seconda tappa dei festeggiamenti per i quarant’anni del Gambero Rosso dopo l’evento di Roma, ha riunito circa 130 cantine tra Tre Bicchieri e finalisti della guida Vini d’Italia 2027, Vini Rari e una selezione di Berebene 2027. In sala anche le aziende premiate in Top Italian Food e Autunno Pavese, la rassegna della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, con la pizza Scrocchiarella e il riso pavese interpretato dallo chef Marco Brioschi. Nel pomeriggio si sono svolte tre masterclass dedicate a Classese dell’Oltrepò Pavese, alla Sardegna e ai vini di Monferrato e Langhe.