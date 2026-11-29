Il Volo dell’Angelo come occasione per ampliare l’offerta turistica del Capo di Leuca e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani. È la posizione di Cosi, rappresentante di Gioventù Nazionale Lecce, che interviene sul progetto e sugli altri interventi previsti tra Tiggiano, Corsano e Tricase. “Da giovane salentino, prima ancora che da rappresentante di Gioventù Nazionale, ritengo che il progetto del Volo dell’Angelo meriti attenzione, fiducia e soprattutto un confronto costruttivo”.

Per Cosi, il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del Salento offre possibilità che il territorio fatica a tradurre in progetti concreti. Da qui la richiesta di investimenti in infrastrutture turistiche capaci di attirare visitatori tutto l’anno, anche fuori dalla stagione estiva, e di creare occasioni di lavoro per le nuove generazioni. Il Volo dell’Angelo, insieme agli altri interventi in programma nei tre comuni, potrebbe affiancare alle bellezze naturali del Capo di Leuca nuove esperienze e nuovi modi di fruire del territorio.

Il sostegno alla proposta è legato al rispetto del paesaggio, delle comunità locali e delle caratteristiche dei luoghi interessati. Progettazione, controlli e ascolto sono, secondo Cosi, le condizioni per tenere insieme sviluppo turistico e tutela ambientale. “Il confronto è legittimo e necessario”, sottolinea il rappresentante di Gioventù Nazionale, che invita a discutere le criticità con l’obiettivo di trovare soluzioni. Agli amministratori, ai progettisti e agli altri soggetti coinvolti chiede di proseguire il lavoro, tenendo conto delle osservazioni e garantendo la massima attenzione all’ambiente.

La prospettiva, per Cosi, è valorizzare il patrimonio del Salento e consegnarlo alle prossime generazioni insieme a concrete possibilità di lavoro e di crescita. “I giovani non chiedono un territorio immobile. Chiedono un territorio che sappia guardare avanti, senza dimenticare le proprie radici”.