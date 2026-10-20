“Il tuo punto di vista conta” – screening per le maculopatie 23 e 24 ottobre al Fazzi

Arriva in ASL Lecce la nuova tappa della campagna “Il tuo punto di vista conta – non lasciare che le maculopatie ti fermino”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle maculopatie, in particolare Degenerazione Maculare legata all’età Umida (nAMD), Edema Maculare Diabetico (DME) e Occlusione Venosa Retinica (RVO).

L’iniziativa è organizzata dal Reparto di Oculistica dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, che ospiterà le giornate dedicate alla prevenzione delle maculopatie il 23 e 24 ottobre.

Il 23 ottobre, dalle ore 12:00 alle 13:00, si terrà un talk informativo sulle maculopatie, organizzato dal Reparto di Oculistica del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, diretto della Dott.ssa Maria Carmela Costa, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie maculari.

Nel corso delle due giornate sarà inoltre possibile accedere a screening gratuiti per le maculopatie, rivolti alla popolazione: il 23 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, e il 24 ottobre dalle 9:00 alle 13:00, con accesso diretto.

Le maculopatie sono gravi patologie oculari che colpiscono la macula (il centro della retina) e possono portare ad una importante ipovisione. Lo screening è rivolto alla cittadinanza, in particolare alle persone con più di 50 anni o con diabete che non abbiano mai effettuato controlli specifici per le maculopatie o un esame OCT.

I sintomi legati alle maculopatie possono manifestarsi dopo molto tempo, a volte quando ormai la patologia è in stadio avanzato. È per questo motivo che l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce diventano un tassello fondamentale, per contrastarle.