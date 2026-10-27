Gallipoli, lo spettacolo della 18ª Rotary Cup: trionfa “2alfa2” in una domenica di sole e solidarietà

Una splendida giornata di sole e un vento di media intensità hanno incorniciato, domenica 25 ottobre, la 18ª edizione della Rotary Cup Governor, lo storico appuntamento della vela d’altura salentina che unisce la passione per il mare all’impegno sociale. Ben 17 imbarcazioni si sono date battaglia nel golfo ionico, offrendo uno spettacolo visibile anche da terra per i tanti appassionati e curiosi assiepati lungo la costa gallipolina

La regata, valida anche come prima giornata del Campionato d’Altura del Salento, si è sviluppata su un percorso costiero di circa 11 miglia marine. Sotto l’impeccabile direzione del comitato di regata guidato dal veterano Alessandro Cortese, la flotta ha saputo sfruttare al meglio le condizioni meteomarine ideali della baia.

A tagliare il traguardo davanti a tutti e a conquistare il gradino più alto del podio è stata 2alfa2, l’imbarcazione di Giuseppe Cazzato battente bandiera della Lega Navale di Torre San Giovanni. Una vittoria che sa di rivincita: lo scorso anno, infatti, ad aggiudicarsi la 17ª edizione era stata la rivale storica Costa del Salento di Fioravante Todisco (Lega Navale Gallipoli), che quest’anno si è dovuta accontentare della medaglia d’argento al termine di un serrato testa a testa. Ottimo terzo posto per Dr Faust, lo scafo di Cesare Filograna che completa un podio di altissimo profilo tecnico.

La suggestiva cerimonia di premiazione si è svolta, come da consolidata tradizione, presso la banchina e i locali del Circolo della Vela di Gallipoli, alla presenza delle autorità rotariane e dei rappresentanti dei circoli co-organizzatori.

Nata nel 2007, la Rotary Cup si conferma da diciotto anni uno degli eventi più nobili del calendario velico pugliese. Oltre all’indubbio valore sportivo, la manifestazione promossa dal Rotary Club Gallipoli mantiene salda la sua storica vocazione benefica. Anche per il 2026, l’intero ricavato delle quote di iscrizione della flotta salentina sarà devoluto a sostegno delle iniziative solidali sul territorio della Onlus “Cuore e mani aperte – OdV”, dimostrando ancora una volta come lo sport e il mare sappiano farsi veicolo concreto di altruismo.

La Rotary Cup Governor di Gallipoli è nata ufficialmente nel 2008 (giungendo quest’anno alla sua 18ma edizione). Si tratta di uno storico appuntamento velico che unisce la competizione sportiva alla solidarietà, il cui ricavato viene regolarmente devoluto in beneficenza (per questa edizione a sostegno dell’Associazione “Cuore e mani aperte – OdV”).

Analizzando l’albo d’oro e le classifiche ufficiali delle edizioni passate curate dal Comitato Altura Salento, la scorsa edizione (17ma Rotary Cup svoltasi il 26 ottobre 2025) è stata vinta dall’imbarcazione Costa del Salento di Fioravante (Vante) Todisco, che aveva preceduto proprio 2alfa2. Quest’anno, i due equipaggi si sono scambiati le posizioni sul podio più alto.