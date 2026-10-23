Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nella località marina di Torre Pali del Comune di Salve

TORRE PALI (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Torre Pali (LE). I lavori riguardano sostituzione condotte idriche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 27 Ottobre 2026 nell’intero abitato della località di Torre pali e sulla SP 339 nel comune di Salve(Le) per l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8:30 con ripristino alle ore 16:30.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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