Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Uggiano La Chiesa

UGGIANO LA CHIESA (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Uggiano La Chiesa (LE) presso la via Lazio.
I lavori riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni organi di manovra nell’ambito dell’appalto di Manutenzioni delle Reti.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 05 ottobre 2026 in via Lazio del Comune di Uggiano La Chiesa (LE).
La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 8.00 con ripristino alle ore 14.00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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