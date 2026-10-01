Le previsioni meteo di domani 2 ottobre 2026

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con velature in transito e maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Nel pomeriggio possibili pioviggini sulle Alpi centro-occidentali. Tra la serata e la notte tempo per lo più asciutto ma ancora molti disturbi nuvolosi specie tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche velatura in transito tra Toscana e Umbria. Tra la serata e la notte non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata prevalente stabile sulle regioni del Sud con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità in transito sulla Sardegna e qualche piovasco pomeridiano nelle zone interne delle Isole Maggiori.

Temperature minime stazionarie in Italia o in lieve rialzo sulle regioni centrali e massime stazionarie su gran parte della penisola o in lieve rialzo al Nord-Ovest.