Nonni e nipoti ai fornelli: a Lecce la cucina unisce le generazioni per i 10 anni della Scuola Ulisse

LECCE – La cucina come spazio di incontro, memoria e trasmissione di saperi tra generazioni diverse. Proseguono gli appuntamenti dedicati al decennale della Scuola di Cucina Ulisse, che per il calendario autunno-inverno promuove un laboratorio speciale rivolto alle famiglie negli spazi di via Oberdan 13g a Lecce.
Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 12, la struttura ospiterà una mattinata di formazione esperienziale pensata per affiancare i più piccoli ai propri nonni. Al centro dell’attività laboratoriale ci sarà la rivisitazione di un classico della tradizione gastronomica locale: le polpette, proposte in un’inconsueta veste vegetale e presentate sotto forma di street food in cartocci decorati con elementi naturali legati alla stagione autunnale.
L’iniziativa si inserisce nel programma strategico per il decimo anniversario della Scuola Ulisse, che dal 2016 sviluppa sul territorio salentino percorsi didattici dedicati all’alta formazione, all’aggiornamento professionale e alla promozione della cultura enogastronomica per adulti e bambini.
Dettagli dell’evento e modalità di adesione
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Data e orario: Sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00
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Sede: Scuola di Cucina Ulisse, via Oberdan 13g – Lecce
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Target: Bambini dai 4 anni in su accompagnati dai nonni
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Quote di partecipazione: 30 euro per postazione doppia (1 nonno e 1 bambino); 40 euro per postazione tripla
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Info e prenotazioni: scuoladicucina@agenziaformativaulisse.it
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