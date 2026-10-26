Lecce: Di Francesco, dubbi verso Frosinone e attesa Tiago Gabriel. Terapie per il giocatore

LECCE – “Mi auguro di poterlo recuperare per giovedì”. Le parole pronunciate da Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus raccontano il principale interrogativo che accompagna il Lecce verso il turno infrasettimanale. Il riferimento è a Tiago Gabriel, alle prese con un problema al ginocchio e ancora in dubbio per la trasferta di Frosinone, in programma giovedì alle 18:30. I giallorossi sono già tornati al lavoro questa mattina al Centro Sportivo di Martignano, ma il difensore portoghese ha svolto terapie. La sua disponibilità resta da verificare, mentre il tempo per recuperare si riduce.

La gara contro la Juventus ha lasciato in eredità una sconfitta e qualche riflessione per Di Francesco, che nel dopopartita ha sottolineato soprattutto le difficoltà incontrate nel primo tempo e la necessità di prestare maggiore attenzione ai dettagli. “Abbiamo sofferto l’ampiezza della Juventus, che ci ha messo molta qualità andando da un lato e dall’altro”, ha spiegato il tecnico, riconoscendo però una reazione positiva nella ripresa, dopo il cambio di modulo. Ora, però, l’attenzione è rivolta al prossimo impegno.

Il calendario non concede pause; il Lecce è chiamato a preparare rapidamente la trasferta contro i ciociari. Per Di Francesco, la priorità è valutare le condizioni di Tiago Gabriel e capire se potrà contare sul difensore per la partita di giovedì (anche perchè dovrà fare a meno anche di Gaspar, che sarà sqaulificato). Un interrogativo importante in una settimana particolarmente ravvicinata, nella quale ogni aggiornamento sulle condizioni dei giocatori può fare la differenza.

Nel report odierno, il club ha comunicato anche l’assenza di Ilić, il lavoro personalizzato per Berisha e Coulibaly e il riposo per Pierotti. La preparazione proseguirà domani mattina a Martignano, con lo staff che continuerà a monitorare la situazione degli indisponibili.

Per Tiago Gabriel saranno decisive le prossime ore. Dopo le terapie svolte nella seduta odierna, Di Francesco attende notizie sul possibile recupero del difensore dall’infortunio.