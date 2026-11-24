GALATINA (Lecce) – Un messaggio visivo contro la violenza, per promuovere il dialogo e il rispetto reciproco all’interno delle istituzioni. Si è svolta questa mattina, presso il Commissariato di Polizia di Stato di Galatina, la cerimonia di svelamento di un’opera d’arte donata dagli autori alla Polizia di Stato.

Il dipinto, realizzato a quattro mani da Davide Tommasi e Antonella Loschi su una superficie di 120 per 90 centimetri,nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda sui valori della non violenza, della dignità della persona, della solidarietà e della convivenza civile.

La destinazione dell’opera alla Questura di Lecce risponde all’esigenza di lasciare in uno spazio istituzionale un riferimento concreto, capace di richiamare costantemente l’attenzione sulla prevenzione e su una cultura fondata sul rispetto. L’iniziativa si lega idealmente all’Aula per le Audizioni, inaugurata lo scorso marzo nello stesso Commissariato come presidio simbolico e operativo vicino al territorio e alle persone più fragili.

Alla cerimonia hanno partecipato il Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, l’ex Procuratore Antonio De Donno, insieme ai rappresentanti delle diverse forze di polizia e alle autorità locali, a conferma di una rete istituzionale compatta sui temi richiamati dall’opera.

Nel corso dell’incontro, il Questore Lionetti ha posto l’accento sul valore della prevenzione, ricordando l’impegno quotidiano del personale specializzato della Polizia di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado e in occasione di eventi pubblici. Momenti fondamentali per ribadire quanto sia decisivo denunciare e quanto risulti efficace lo strumento dell’ammonimento nel ridurre in modo significativo le recidive legate a comportamenti violenti.

Un richiamo che assume particolare rilievo nel mese dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, ambito in cui la Polizia di Stato opera su un doppio binario: da un lato l’azione repressiva e di contrasto, dall’altro l’attività costante di informazione e vicinanza portata avanti con la campagna permanente “Questo non è amore”.