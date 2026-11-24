Vittoria prima del limite per Luca Licastro della Zero Scuse Asd. Circolare al fegato e match terminato al secondo round nel gala Kombatmania svoltosi lo scorso sabato a Terlizzi sotto l’egida di Fight1.
L’atleta leccese ha saputo portare in alto i colori del suo territorio in una trasferta insidiosa contro un avversario più alto di lui. Il colpo del ko nasce da una tecnica chiamata dall’angolo e preparata dall’allenatore Eros Rollo nella loro sede in via Augusto Melica a Lecce.
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