Lecce; si ferma anche l’attaccante Guebbels

E’ un Lecce con le ossa rotte quello rientrato dal tracollo di Frosinone, con l’ennesimo infortunio stagionale registrato.
L’attaccante francese Guebbels, che ha dovuto alzare bandiera bianca poco prima dell’ingresso in campo, a causa di un problema muscolare, si è sottoposto stamane ad esami strumentali.
Per lui una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Stop forzato, il secondo stagionale dopo il problema occorso alla caviglia, e rientro previsto dopo la sosta delle nazionali di metà novembre.
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