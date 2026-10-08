Leverano, riapre il Palazzetto dello Sport di via 2 Giugno dopo i lavori di riqualificazione ed efficientamento

LEVERANO (Lecce) – I cancelli del Palazzetto dello Sport di via 2 Giugno a Leverano si riapriranno ufficialmente sabato 10 ottobre, alle ore 19:00, restituendo alla comunità un impianto completamente rinnovato negli spazi e nell’assetto energetico.

L’intervento di restyling ha interessato l’edificio sotto il profilo strutturale e funzionale, adeguando la struttura agli standard richiesti per ospitare eventi di categoria superiore.

Il tassello principale dei lavori ha riguardato il totale rifacimento della copertura. L’opera, eseguita nell’ambito del “Bando Sport e Periferie 2020” per un ammontare totale di 320.000 euro (di cui 140.000 euro erogati direttamente dalle casse comunali), ha visto la demolizione del vecchio solaio in cemento e la posa di una nuova struttura in legno.

Questo cambio d’impostazione architettonica ha consentito di elevare l’altezza utile interna dell’immobile di circa un metro e mezzo, garantendo il pieno rispetto dei criteri tecnici imposti dalle normative CONI.

L’operazione di ammodernamento si è estesa anche all’impatto ambientale della struttura grazie a una dotazione di 200.000 euro intercettata dal Ministero dell’Ambiente nel quadro del bando CSE 2025.

I fondi sono stati impiegati per l’installazione di un impianto fotovoltaico di ultima generazione e la sostituzione integrale dei serramenti esterni, misura pensata per abbattere la dispersione termica e contenere i consumi di gestione del plesso.

Con il taglio del nastro previsto per il fine settimana, la città di Leverano e le associazioni sportive del territorio tornano a disporre di uno snodo centrale per la pratica agonistica e di base, pronto ad accogliere i campionati e le iniziative del nuovo anno sportivo.