TIGGIANO (LECCE): GalileoLife, la rete di farmacie indipendenti con radici a Maglie, ha portato per la prima volta nel leccese la clownterapia dell’Associazione “Teniamoci per Mano”, celebre a livello nazionale e insignita dell’onorificenza al Merito della Repubblica dal Presidente per il suo impegno nel sociale. Il debutto salentino si è svolto nei giorni scorsi a Tiggiano, presso la casa di riposo “San Pio” – Centro diurno “Sant’Anna”, dove i collaboratori dell’azienda non si sono limitati a sostenere economicamente il progetto, ma sono scesi in campo in prima persona affiancando i volontari dal naso rosso per regalare calore e allegria agli ospiti della struttura. Per chi vive situazioni di vulnerabilità o affronta il peso degli anni e delle patologie, l’incontro con i clown-dottori rappresenta una parentesi di leggerezza capace di rompere la monotonia quotidiana, stimolare i ricordi positivi e riattivare la sfera emotiva.

La risata e il contatto umano agiscono infatti come un autentico toccasana psicofisico, in grado di ridurre lo stress, affiancandosi in modo prezioso alle tradizionali terapie farmacologiche. Questo traguardo sul territorio è il frutto della campagna solidale “Smile dei Sorrisi”, un circolo virtuoso ideato da GalileoLife per trasformare gli acquisti quotidiani in un gesto di cura verso la comunità.Dal 20 ottobre al 13 novembre scorsi, per ogni 20 euro di spesa nelle farmacie affiliate, i clienti hanno ricevuto punti extra sulla propria UniClub Card, mentre contestualmente GalileoPro Spa ha devoluto direttamente 12 punti all’associazione per finanziare le ore di clownterapia nel Salento, senza sottrarre nulla al saldo dei cittadini. L’iniziativa riflette la visione di un’impresa che sceglie di essere attore sociale e presidio di vicinanza sul territorio, come sottolineato dal Presidente di GalileoLife, Vincenzo Cosi: “Pensavamo di essere noi a regalare un sorriso agli ospiti della struttura – ha dichiarato- ma il dono è stato reciproco”.