Lupiae Team Salento – Santa Lucia Basket Roma 26-63.

La Lupiae Team Salento cede il passo con onore alla più quotata Santa Lucia Roma.

Era una partita che alla vigilia si presentava come improba, quella tra la formazione Salentina di coach Andrea Coi e la titolata compagine romana, allenata dal coach – giocatore Sanna, tuttavia la Lupiae ha lottato con i propri mezzi per non rendere una gita la trasferta degli ospiti.

Per diversi tratti della partita, tutto sommato la Lupiae ha tenuto bene il campo, mancando più di qualche canestro realizzabile ma limitando il più possibile avversari come Cavagnini, Trulli, Beltrame e De Souza, che comunque alla lunga hanno realizzato i punti necessari per vincere senza patemi.

Nella Lupiae in evidenza Di Blasio ed Andrea Calò, autori di 8 punti a testa, a segno anche Giuseppe Longo con 6 punti ed Angelo Bottazzo con 4.

“Gare come questa servono per fare esperienza, perché giocare contro avversari di rango ti fa inevitabilmente migliorare” ha chiosato alla fine il Presidente giocatore Gabriele Carichino.

Dello stesso parere Angelo Bottazzo: ” Avere tenuto testa ad avversari più quotati ci dà soddisfazione e ci dà la forza di migliorarci nel prosieguo della stagione”.

Questo il roster a disposizione di Coach Andrea Coi:

Giovanni Dell’ Orco, Antonio Di Blasio 8, Quintino De Nuccio, Giuseppe Longo 6, Gianluca Stella, Alessandro Pandelli, Gabriele Carichino, Andrea Calò 8, Angelo Bottazzo 4.