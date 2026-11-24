LECCE – Il segretario politico del movimento Sveglia, Guido Scopece, polemizza sul mancato coinvolgimento dei cittadini e degli stessi membri della maggioranza Poli nella redazione del piano sosta: “A poche settimane dall’entrata in vigore del Piano sosta, la maggioranza è ancora riunita a Palazzo Carafa per correggerlo. A dicembre 2025 quegli stessi partiti hanno votato in Consiglio comunale il nuovo piano tariffario della sosta, da cui discende l’estensione, comprese le planimetrie. Oggi, mentre le strisce vengono tracciate e con un ricorso collettivo pendente al TAR, scoprono di non condividerla. Viene da chiedersi con quale consapevolezza sia stato espresso quel voto, o se si pensava che quel piano non sarebbe mai diventato realtà. È la conferma che il piano non è mai stato davvero condiviso all’interno della coalizione: si procede per aggiustamenti dell’ultima ora anziché con una visione d’insieme, e i disagi ricadono su cittadini, famiglie e lavoratori.

Nel frattempo resta irrisolto il nodo decisivo: rendere il trasporto pubblico locale un’alternativa reale all’auto. Si discute di pass, minuti gratuiti e agevolazioni, ma non di corse più frequenti, orari estesi e navette dai parcheggi di interscambio. Il piano della precedente amministrazione prevedeva un’estensione più contenuta e graduale, distribuita su più anni. Quello attuale raddoppia di fatto gli stalli a pagamento, tutti in una volta. La sindaca ha annunciato una riduzione, ma senza quantificarla né formalizzarla in alcun atto.

Se a poche settimane dall’avvio l’amministrazione non sa ancora quanti stalli a pagamento sta realizzando, è la prova di un piano improvvisato.

A pagarne il prezzo saranno soprattutto i pendolari che ogni giorno arrivano dalla provincia, per i quali non è prevista alcuna misura strutturale, e i residenti dei quartieri periferici, chiamati a pagare la sosta senza un’alternativa credibile.

Sveglia pone due domande all’amministrazione e alla maggioranza. Come sono stati utilizzati i chilometri aggiuntivi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione Puglia? E che fine hanno fatto le promesse elettorali su una città più vivibile e connessa per chi lavora, studia o vive nei quartieri?

Un’estensione delle strisce blu, graduale e proporzionata, ha senso solo se procede insieme a un vero potenziamento del trasporto pubblico. Chiedere a cittadini e pendolari di lasciare l’auto o pagare di più, senza bus e navette frequenti dalle periferie e dai parcheggi di interscambio, significa scaricare i disagi sulle persone senza risolvere il traffico. Per questo in Consiglio comunale voteremo a favore della mozione che chiede di sospendere l’estensione della sosta tariffata nelle nuove aree e di rivedere il piano secondo criteri di gradualità e coerenza con l’offerta di trasporto pubblico. Chiediamo inoltre misure dedicate ai pendolari della provincia e la pubblicazione dei dati reali sugli stalli e sul servizio di trasporto pubblico”.