McDonald’s apre a Nardò, Forza Nuova lancia la raccolta firme: “Danneggia tradizioni e attività locali”

NARDÒ – L’apertura del McDonald’s accende subito lo scontro politico. Mentre l’amministrazione comunale presenta l’intervento come un’occasione di riqualificazione urbana, occupazione e nuovi servizi per la città, Forza Nuova si schiera apertamente contro l’arrivo del colosso americano del fast food e annuncia una raccolta firme per fermare il progetto.

Il nuovo ristorante è situato nella grande area di via 2 Giugno, dove in passato venivano sistemate le giostre. Il progetto prevede la demolizione del vecchio fabbricato abbandonato, la realizzazione di un’area giochi per bambini e la cessione al Comune di 1.465 metri quadrati destinati a verde e parcheggi pubblici. Tra le opere previste figura anche una nuova rotatoria all’incrocio tra via Kennedy e via XXV Luglio, considerato uno dei punti più delicati per la sicurezza stradale. L’amministrazione sottolinea soprattutto le possibili ricadute occupazionali e la trasformazione di un’area oggi degradata. Il Comune dovrebbe inoltre incassare un contributo straordinario di urbanizzazione pari ad almeno il 50 per cento del maggior valore prodotto dalla variante urbanistica. L’arrivo di McDonald’s viene quindi presentato come un’operazione capace di produrre lavoro, parcheggi, verde pubblico e maggiore sicurezza.

Una lettura che Forza Nuova respinge nettamente. In una lettera indirizzata al sindaco, il movimento annuncia la propria opposizione all’apertura del fast food e mette al centro la difesa delle produzioni e delle attività locali. “Forza Nuova non è d’accordo con Lei sull’apertura del McDonald”, scrive la segreteria nazionale del movimento. “Il McDonald è il simbolo di una cucina usa e getta che cozza con le tradizioni e l’eccellente produzione locale. Aziende agricole, rosticcerie e ristoratori di Nardò verranno messi ulteriormente in difficoltà”. La contestazione riguarda anche il tema dell’occupazione, uno degli argomenti utilizzati dall’amministrazione per sostenere la bontà dell’intervento. Secondo Forza Nuova, infatti, i nuovi posti di lavoro non rappresenterebbero una risposta strutturale alle esigenze delle giovani generazioni. “Il vantaggio di impiego di cui Lei parla è effimero: paghe basse che finiranno assieme al caporalato straniero e che non sono sufficienti per aiutare le nuove generazioni a mettere su una famiglia”, sostiene il movimento. Nel documento viene sollevata anche una questione politica più ampia, legata alla natura internazionale della multinazionale americana. “Infine sappiamo che la politica estera del colosso americano, rispetto al Vicino Oriente e alla Russia, è totalmente contraria agli interessi nazionali”, afferma ancora Forza Nuova.

Da qui la decisione di passare alla mobilitazione. Dopo le iniziative già promosse contro gli impianti fotovoltaici ritenuti impattanti sul territorio salentino, il movimento annuncia ora una campagna specifica a Nardò. “Per questi motivi innanzitutto, Forza Nuova, dopo l’opposizione al fotovoltaico che deturpa il territorio salentino, promuove su Nardò una raccolta firme contro l’apertura del McDonald che va contro i nostri piccoli imprenditori e lavoratori e contro il nostro orgoglio italiano”. L’arrivo del fast food, dunque, si trasforma già prima dell’apertura in un terreno di confronto tra due visioni contrapposte, in un clima politico già rovente, con le elezioni dietro l’angolo.