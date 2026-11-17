Puglia – Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità alternata ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata ma con più addensamenti in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino locali fenomeni sulle Alpi con neve dai 1700-1800 metri, asciutto altrove ma con molti nubi in Pianura Padana. Al pomeriggio locali schiarite tra Liguria e Piemonte, poche variazioni altrove. In serata ancora tempo asciutto con molte nubi. Peggiora nella notte al Nord-Ovest con acquazzoni e temporali e neve sulle Alpi oltre i 1600-1900 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con disturbi nuvolosi sul versante tirrenico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con locali piogge nelle zone interne. In serata attese poche variazioni. Peggiora nella notte con piogge e temporali in arrivo sul versante tirrenico, anche intense sulle coste toscane.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino addensamenti nuvolosi con possibili pioviggini lungo i settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni delle condizioni meteo. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con anche delle piogge nelle ore notturne sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo in tutta Italia.

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