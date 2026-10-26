Taviano, gli studenti del “De Viti De Marco” di Casarano alla scoperta del mondo dell’agricoltura salentina e del mercato

TAVIANO – Una giornata di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro e con una delle realtà produttive più significative del territorio. Il mercato ortofrutticolo di Taviano ha ospitato gli studenti delle classi 4G AFM e 3A Turismo dell’Istituto tecnico economico “A. De Viti De Marco” di Casarano, protagonisti di una visita didattica organizzata nell’ambito del percorso del Piano Estate, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa ha offerto ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento del mercato, approfondendo gli aspetti legati alle modalità di contrattazione, all’organizzazione logistica e alle infrastrutture che consentono lo svolgimento delle attività commerciali. Un’esperienza sul campo che ha permesso agli studenti di confrontarsi con i meccanismi di una struttura strategica per l’economia locale e per la valorizzazione delle produzioni del territorio.

Ad accogliere la delegazione scolastica sono stati il sindaco di Taviano, Francesco Pellegrino, e l’assessore Marco Stefano, che hanno accompagnato i giovani in un percorso di conoscenza delle dinamiche economiche e delle opportunità professionali legate ai comparti ortofrutticolo e floricolo.

L’obiettivo del progetto è rafforzare il rapporto tra scuola, istituzioni e mondo produttivo, promuovendo una maggiore consapevolezza delle potenzialità economiche del territorio e incoraggiando il ricambio generazionale in settori che rappresentano una componente importante dell’identità e dell’economia locale. La visita ha rappresentato anche un’occasione per stimolare nei giovani l’interesse verso l’imprenditorialità, l’innovazione e la partecipazione attiva allo sviluppo della propria comunità.

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento alla dirigente scolastica dell’istituto, Rosaria De Marini, e ai docenti Emanuela Stifani e Tommaso Scorrano, che hanno collaborato alla realizzazione del percorso e accompagnato gli studenti durante l’esperienza formativa. Un riconoscimento è stato rivolto anche a Marco Margari, operatore del mercato ortofrutticolo, per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate nei confronti dei ragazzi.

Un’iniziativa che punta a costruire un collegamento sempre più stretto tra formazione e realtà economiche locali, offrendo alle nuove generazioni strumenti utili per conoscere il territorio e immaginare al suo interno il proprio futuro professionale.