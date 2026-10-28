Morto a Brindisi Giuseppe Meo, era il presidente del Salone Nautico Pugliese

E’ morto all’alba a Brindisi il presidente dello Snim -Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo, di 58 anni. Meo era nel suo appartamento quando è stato colto da malore. Solo due giorni fa si era chiusa a Brindisi la 22esima edizione dello Snim che aveva ospitato oltre 180 espositori, oltre ad una serie di rappresentanti istituzionali e del settore nautico.

Cordoglio unanime della politica per la morte del presidente dello Snim – Salone nautico di Puglia, Giuseppe Meo, deceduto all’alba nella sua casa di Brindisi, a 58 anni, per un malore. “Con la sua scomparsa la Puglia perde un pioniere del settore nautico e – scrivono dal gruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia – una figura di straordinaria visione per lo sviluppo della nostra economia del mare. Giuseppe Meo ha saputo trasformare la sua immensa passione per la città e per il mare in un progetto di riscatto e crescita per l’intero territorio”.

Dalla maggioranza di centrosinistra i consiglieri regionali del gruppo Prossima, Tommaso Gioia e Nicola Rutigliano, evidenziano che “soltanto pochi giorni fa Brindisi aveva ospitato una nuova edizione del Salone Nautico, una manifestazione che Giuseppe aveva costruito e fatto crescere negli anni con tenacia e passione, facendone un punto di riferimento per il settore e una vetrina importante per il territorio”.

“Alla guida del Salone nautico e del Polo Nautico Brundisium, Meo – sottolinea la consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori – ha lavorato con passione per valorizzare le imprese locali, attrarre investimenti e creare opportunità concrete di lavoro e formazione per il territorio e, soprattutto, per i suoi giovani”.

Per il consigliere regionale, presidente del gruppo Misto, Luigi Lobuono “di lui resta un impegno concreto per Brindisi e per la nautica pugliese, portato avanti con passione e tenacia. Mi addolora pensare che questa notizia arrivi a pochi giorni da una nuova edizione del Salone, al quale aveva dedicato tanto lavoro”. Il Movimento Cinque Stelle di Brindisi ricorda “il suo impegno e la sua capacità di valorizzare il nostro territorio”. I funerali di Meo si terranno domani alle 10 nel Duomo di Brindisi.