Omicidio Mazzotta, Greco si difende: “Colpo di pistola partito accidentalmente dopo una bastonata sull mano”

SURBO (Lecce) – Nessuna intenzione di ammazzare ma un gesto scaturito da una fatalità: il colpo di pistola con cui l’assassino avrebbe ferito mortalmente Antimo Mazzotta (come accertato dall’autopsia) sarebbe partito come effetto di una bastonata che il pensionato gli avrebbe inferto a una mano. Emmanuel Greco, l’idraulico 33enne di Surbo, ha respinto l’accusa di aver aperto volutamente il fuoco contro l’ex ristoratore 78enne ucciso nella sua abitazione di campagna, alla periferia di Torre Rinalda, e poi gettato in un pozzo artesiano. Assistito dagli avvocati Federico Martella a Francesco Martinese, il giovane, incensurato e padre di due bambini, ha inteso rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari, Luca Scuzzarella, dopo aver scelto la via del silenzio quando è stato interrogato davanti ai carabinieri prima di essere sottoposto al fermo di polizia nella mattinata di giovedì.

Una versione, quella dell’indagato, che dovrà trovare i necessari riscontri con il prosieguo degli accertamenti: il sostituto procuratore Luigi Mastroniani, il pm che sta coordinando le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo e presente all’interrogatorio, disporrà nei prossimi giorni una perizia balistica che servirà ad accertare la traiettoria del proiettile e l’effettiva compatibilità con la narrazione dell’arresto, in carcere con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Una ricostruzione che deve ovviamente tenere conto di un dato oggettivo: Greco si sarebbe presentato in casa dell’anziano, armato di una pistola – una semiautomatica con caricatore e munizioni – che il giovane avrebbe portato con sé perché messo in guardia da un amico sul carattere violento e irascibile dell’anziano.

Già nei giorni precedenti, infatti, Greco si sarebbe presentato in casa dell’anziano in compagnia del padre per paura di eventuali reazioni violente dell’uomo. Le tensioni tra i due erano ormai note esd erano state generate da alcuni lavori che Greco avrebbe effettuato alla centralina dell’autoclave nell’abitazione dell’ex ristoratore: un intervento ritenuto dal cliente non eseguito ad arte. Da qui la richiesta dell’anziano di rientrare in possesso dei 300 euro pagati per il lavoro: una richiesta, a cui Greco, si sarebbe opposto chidendo a quel punto la restituzione della centralina. Sarebbe scaturito un litigio, l’iniziale aggressione del proprietario di casa con un bastone (ricostruzione confermata da un vicino di casa che avrebbe sentito le urla) e poi un primo colpo esploso da Greco per terra a scopo intimidatorio.

E nel tentativo di evitare la gragnuola di bastonate che gli piombavano addosso, accidentalmente all’ennesimo colpo che lo avrebbe raggiunto a una mano (sul palmo di Greco sarebbero effettivamente presenti dei graffi), sarebbe accidentalmente partito il colpo. Poi, colto dal panico, avrebbe cercato di sbarazzarsi del corpo. Sul possesso dell’arma, ha poi spiegato di custodire la pistola illegalmente l’arma da almeno cinque anni. La difesa, a fine interrogatorio, ha avanzato richiesta di una misura cautelare più blanda di quella in carcere. Il gip. però, pur non convalidando il fermo, disposto la custodia cautelare in carcere.