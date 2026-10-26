Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata al voto: urne aperte a metà novembre, la proposta di “Generazione Biologi”

Il conto alla rovescia per il rinnovo degli organi dell’Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata per il quadriennio 2026-2030 è ufficialmente iniziato.

Le votazioni si svolgeranno interamente online, in modalità telematica da remoto, per garantire la massima partecipazione a tutti gli iscritti del territorio. Il calendario ufficiale prevede l’apertura dei seggi digitali dalle ore 10:00 alle ore 19:00, articolandosi su tre possibili turni: la prima convocazione è fissata nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2026, l’eventuale seconda convocazione nei giorni 21, 22 e 23 novembre, e la terza nei giorni 28, 29 e 30 novembre.

In vista di questo decisivo appuntamento elettorale, la lista “Generazione Biologi” (Gen B), guidata Valentina Galiazzo — biologa nutrizionista e già consigliera uscente dell’ente — ha formalizzato i punti cardine di un programma che punta a ridefinire il ruolo istituzionale dell’Ordine, trasformandolo in un centro di tutele, ascolto e opportunità per tutte le anime della professione.

Se la salute, biologia di laboratorio e la nutrizione clinica rimangono storici pilastri della categoria, la proposta di Generazione Biologi introduce una forte e marcata attenzione alla transizione ecologica e alla tutela dell’ambiente. Tra i candidati della squadra figurano infatti specialisti del settore ambientale e dei monitoraggi ecologici, uniti per colmare un vuoto di rappresentanza avvertito negli ultimi anni.

Il programma fissa tra le sue priorità assolute la valorizzazione del biologo in ogni suo ambito come figura tecnica imprescindibile nei tavoli di concertazione con le istituzioni regionali, i comuni, le asl e le università . L’obiettivo è difendere le competenze della categoria nelle valutazioni di impatto, nella gestione delle risorse e nella sicurezza degli ecosistemi pugliesi e lucani, arginando sovrapposizioni e abusivismi professionali.

Accanto alla svolta ecologica, il progetto guidato da Valentina Galiazzo si concentra su riforme strutturali e servizi concreti per la base degli iscritti:

• Burocrazia zero: Digitalizzazione dei servizi ordinistici e semplificazione dei processi amministrativi per facilitare la quotidianità dei professionisti.

• Ponte con le Università: Un sistema di accompagnamento concreto e orientamento per i giovani neolaureati nel delicato passaggio verso il mercato del lavoro.

• Formazione d’eccellenza: Corsi di aggiornamento continuo tarati sulle reali necessità operative di chi lavora nei laboratori, negli studi privati e sul campo, con un approccio basato sulle più recenti evidenze scientifiche.

• Rete politica e sanitaria: Consolidare il dialogo diretto con le istituzioni di Puglia e Basilicata, affinché la voce dei biologi sia ascoltata e risulti determinante nella programmazione della sanità pubblica e della gestione del territorio.

La sfida che attende l’Ordine è complessa e richiede una governance capace di guardare oltre l’ordinario. Generazione Biologi si presenta così all’appuntamento elettorale come un’alternativa indipendente, costruita attorno a una visione che unisce la tutela della salute pubblica alla centralità delle nuove sfide ecologiche.

A partire dal 14 novembre, attraverso il voto telematico, la parola passerà definitivamente agli iscritti di Puglia e Basilicata: a loro il compito di partecipare attivamente al cambiamento e di tracciare, in modo unito, la nuova rotta per il futuro della biologia in queste due regioni.