LECCE – Quante storie può raccontare uno strumento musicale? Da dove arriva, chi lo ha costruito, quali mani lo hanno suonato e quali confini ha attraversato? Da sabato 21 novembre la rassegna “Strumenti di pace. Suoni e storie dal Mediterraneo”, proporrà cinque giornate di visite guidate gratuite alla Casa Museo Spada, in via Sindaco Lupinacci 11 a Lecce. Negli spazi di un’ex fabbrica di scarpe, Francesco Spada accompagnerà il pubblico alla scoperta di oltre mille strumenti, costruiti in gran parte tra la metà del Seicento e tutto il Novecento, provenienti da tutto il mondo, testimonianze di culture, tradizioni e incontri tra popoli. La raccolta attraversa epoche e continenti, dai flauti peruviani di età precolombiana, ricavati dalla canna o dall’osso, agli strumenti e ai documenti che raccontano la storia dell’Italia meridionale. A raccontare il Mediterraneo, a partire dalla sua sponda italiana, sono la chitarra battente pugliese, le chitarre di liutai meridionali, un salterio della metà del Settecento e un piccolo organo processionale napoletano. Partiture e divise documentano le bande pugliesi, con una sezione dedicata alle marce funebri che accompagnano i riti della Settimana Santa, in particolare a Taranto. Nei materiali e nelle forme si riconosce il sapere di chi lo ha costruito, mentre le occasioni in cui veniva suonato narrano il posto che occupava nella vita di una comunità. Le visite si terranno sabato 21 e domenica 29 novembre e sabato 5, 12 e 19 dicembre, con tre turni al giorno di circa 90 minuti, alle 9:00, alle 11:00 e alle 16:00. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 3287496672 o via email a collezionespada@gmail.com.

STRUMENTI DI PACE

Che cosa si perde quando la guerra distrugge uno strumento musicale o quando a qualcuno viene impedito di cantare, suonare o esibirsi? Da questa domanda nasce il progetto “Strumenti di pace. Suoni e storie dal Mediterraneo”, in programma da venerdì 20 novembre a mercoledì 30 dicembre nel Salento. Concerti, conversazioni, testimonianze, laboratori, visite guidate tra gli strumenti musicali della Casa Museo Spada e tra i reperti archeologici del Museo Castromediano, esplorano il legame tra arte e libertà di espressione. La rassegna racconta come le comunità custodiscono la propria memoria, come i repertori si trasformano con le migrazioni e l’esilio e come fare musica insieme possa aprire spazi di dialogo e partecipazione. Tra gli ospiti Maria Mazzotta, Redi Hasa, Brancaleone Project, Yaràkä, Hersi Matmuja e Jacopo Conoci, Massimo Donno, Claudio Prima, Mauro Durante, La Cantiga de la Serena, la compagnia Tarantarte, Raffaella Aprile e l’esperienza dell’Orchestra Popolare di Via Leuca, Nabil Bey Salameh e molti altri. L’iniziativa è promossa da Uasc, in partenariato con Coolclub e Tarantarte e in collaborazione con numerose realtà del territorio, con il sostegno della Regione Puglia, nell’ambito dell’Avviso “Iniziative per la Pace e lo Sviluppo delle Relazioni tra i Popoli del Mediterraneo” e di NuovoImaie.

INCONTRI E CONCERTI

Dopo l’incontro e il concerto d’apertura con Brancaleone Project a Maglie, dal 26 novembre al 10 dicembre, Strumenti di pace proseguirà poi a Lecce con tre appuntamenti con il sostegno di NuovoImaie. Dai canti del Sud Italia e dei Balcani alle riletture del tarantismo e delle melodie albanesi, le tre serate racconteranno come i repertori si trasformano passando da una voce all’altra e incontrando altri modi di suonare. Giovedì 26 novembre (ore 20:00 | ingresso 7 euro in prevendita su Dice, 10 euro al botteghino) alle Officine Cantelmo di Lecce, Maria Mazzotta, una delle voci più apprezzate della musica popolare italiana nel mondo, racconterà il proprio percorso artistico prima di portare sul palco il progetto Onde. Il suo ultimo disco, vincitrice del Premio Loano 2024 come migliore produzione discografica dell’anno, racconta il movimento del mare, dal tormento che comporta navigarlo al sollievo che regala, alla fine, ogni approdo. Giovedì 3 dicembre (ore 20:00 | ingresso gratuito) da Tagliatelle – Stazione Ninfeo a Lecce, sarà la volta degli Yaràkä. Attivo dal 2015, il trio tarantino formato da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino intreccia sonorità mediterranee e ritmi africani e amazzonici. Nel terzo album, Camàre, pubblicato da Zero Nove Nove, il mare e la casa fanno da sfondo a storie di legami che possono offrire riparo o togliere libertà. In Santa Barbiri la voce si misura con il suono del saz, mentre A Malatedda riprende una pizzica che accompagnava il rito di cura del tarantismo. Giovedì 10 dicembre (ingresso libero) tra i reperti archeologici del Museo Castromediano di Lecce, l’incontro delle 19:00 per la Giornata mondiale dei diritti umani sarà seguito alle 20:00 dal concerto di Hersi Matmuja e Jacopo Conoci. In LUM (Maladisco), la voce della cantante albanese, già nell’Orchestra di Piazza Vittorio, dialoga con il violoncello del musicista salentino. Il duo riscrive le armonie e, in alcuni casi, le melodie dei canti del nord dell’Albania, accostandoli a Vare Vare, della tradizione arbëreshë del Molise, e a Beddha ci dormi, canto d’amore salentino.

ALTRI APPUNTAMENTI

Nella seconda metà di dicembre, il calendario di “Strumenti di pace”, ancora in via di definizione, proseguirà giovedì 17 dicembre dalle 19:00 al Museo Castromediano di Lecce con un confronto a più voci sul rapporto tra patrimonio musicale, libertà di espressione e dialogo tra le culture. Sabato 19 dicembre, a Palazzo De Donno a Cursi, la Compagnia Tarantarte proporrà l’esito del laboratorio sul corpo, il ritmo e le pratiche coreutiche del Mediterraneo, con un’azione ideata per il luogo. L’appuntamento nasce in collaborazione con “Voci della pietra”, la rassegna del progetto Petra Sonante che intreccia arte, musica, cinema, danza e performance attraverso residenze e incontri. Martedì 22 dicembre, al Cinelab Giuseppe Bertolucci del Cineporto di Lecce, il violoncellista albanese Redi Hasa introdurrà la proiezione di Parlate a bassa voce, documentario di Esmeralda Calabria. A chiudere il programma, mercoledì 30 dicembre a Calimera, sarà il concerto del trio La Cantiga de la Serena.

Ingresso libero e gratuito