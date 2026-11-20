PUGLIA – Basta gare al massimo ribasso per le mense scolastiche, dove il prezzo non può prevalere sulla qualità degli alimenti e sulla salute dei bambini, con la necessità di eliminare i cibi ultraprocessati dai menù e garantire pasti sani, freschi, stagionali e legati alle produzioni agricole del territorio. È l’appello di Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre, che rilancia la battaglia per una ristorazione scolastica che metta al centro la salute dei bambini, garantendo un’alimentazione sana, equilibrata e di qualità, fondamentale per contrastare obesità e malattie croniche fin dall’infanzia, promuovere corretti stili alimentari e prevenire patologie che possono compromettere la salute e il benessere delle future generazioni.

La scuola deve diventare il primo presidio di prevenzione alimentare, perché quello che i bambini mangiano oggi può condizionare la loro salute per tutta la vita – aggiunge Coldiretti Puglia – con le evidenze scientifiche che confermano quanto un’alimentazione scorretta può favorire già nell’infanzia l’insorgenza di problemi metabolici e patologie croniche, dal sovrappeso all’obesità fino alle alterazioni del fegato, creando le condizioni per lo sviluppo futuro di diabete, malattie cardiovascolari e altre patologie. Investire oggi nella qualità del cibo significa dunque non soltanto tutelare il benessere dei più piccoli, ma anche prevenire sofferenze evitabili e ridurre nel medio e lungo periodo i costi sanitari a carico della collettività, perché una corretta alimentazione non può essere considerata una spesa da comprimere, ma un investimento strategico nella salute pubblica.

In Puglia il 35,9% dei bambini presenta un eccesso ponderale, con il 21,1% in sovrappeso, il 10,6% obeso e il 4,2% in condizioni di obesità grave. Sul fronte delle abitudini alimentari, appena il 27,3% dei bambini consuma una merenda adeguata a metà mattina, mentre il 72,3% la fa in maniera inadeguata – dice Coldiretti Puglia – e per la frutta solo il 14,6% dei bambini la consuma 2-3 volte al giorno, mentre l’11,53% la mangia meno di una volta a settimana o mai. Numeri che evidenziano quanto sia necessario intervenire sulle abitudini alimentari delle giovani generazioni, a partire proprio dalle mense scolastiche. La diffusione di prodotti industriali ultraprocessati, spesso caratterizzati da formulazioni complesse e da un elevato contenuto di zuccheri, sale o grassi, rende ancora più urgente promuovere il consumo di alimenti freschi o minimamente trasformati e una dieta equilibrata, quando la mensa deve rappresentare un luogo nel quale i bambini imparano a riconoscere il cibo buono, a rispettare la stagionalità e a riscoprire il valore della dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

La battaglia di Coldiretti Puglia punta a cambiare radicalmente i criteri degli appalti pubblici, superando la logica del massimo ribasso e introducendo requisiti stringenti sulla qualità delle materie prime, sulla provenienza, sulla freschezza e sulla sostenibilità delle produzioni, un percorso già avviato in Puglia con il protocollo sottoscritto tra Coldiretti Puglia e ANCI Puglia, finalizzato a qualificare le mense scolastiche e collettive dei Comuni, privilegiando prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero ed escludendo dai menù i cibi ultraprocessati.

Proprio per avvicinare le nuove generazioni al cibo sano e all’agricoltura, Coldiretti Puglia porta avanti da anni il progetto di Educazione alla Campagna Amica, che ha coinvolto negli ultimi dieci anni 200mila bambini e 480 scuole, con il 70% dei partecipanti nella fascia d’età tra i 4 e gli 11 anni e il restante 30% tra gli studenti delle scuole medie e superiori. Attraverso le masserie didattiche, gli incontri con gli agricoltori e le attività di educazione alimentare, i ragazzi imparano a conoscere la provenienza dei prodotti, il valore della stagionalità e l’importanza delle scelte quotidiane per la propria salute. Per Coldiretti Puglia la sfida è portare gli stessi principi anche nei piatti serviti ogni giorno nelle mense scolastiche, perché il cibo può essere uno straordinario alleato della salute, ma una cattiva alimentazione può diventare un fattore di rischio per le malattie.

In questa direzione Coldiretti Puglia rilancia Farmcraft, il progetto nazionale di educazione alimentare promosso insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia, con il supporto di Maker Camp, che trasforma uno dei videogiochi più amati dai giovani in uno strumento educativo. Le scuole italiane hanno tempo fino a venerdì 27 novembre, alle ore 12, per iscrivere gratuitamente le proprie classi al contest nazionale. L’obiettivo è portare l’educazione alimentare nelle aule attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioni, aiutando gli studenti a distinguere gli alimenti sani dai prodotti ultraformulati, leggere le etichette, conoscere la stagionalità e comprendere il percorso del cibo dalla terra alla tavola. Una sfida che punta a rafforzare la consapevolezza delle scelte quotidiane, promuovendo i principi della dieta mediterranea e il legame tra alimentazione, salute e attività fisica.

Con Farmcraft gli studenti saranno chiamati a costruire su Minecraft Education mondi virtuali dedicati a tre grandi temi: alimentazione consapevole, filiera del cibo e sport. Potranno progettare aziende agricole, mercati contadini, percorsi dedicati alla biodiversità e ambienti che raccontino l’importanza del mangiare bene e del movimento, sviluppando al tempo stesso creatività, competenze digitali e capacità di lavorare in squadra.

Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie e a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie. Le classi partecipanti avranno tempo fino al 26 marzo 2027 per presentare i propri elaborati. Le finali si svolgeranno in quattro macroaree territoriali, Nord, Centro, Sud e Isole, con premi che permetteranno agli studenti vincitori di vivere esperienze dirette nelle aziende agricole, nelle fattorie didattiche e nei mercati contadini della rete Coldiretti.