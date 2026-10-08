Palazzo Adorno si illumina di verde per la salute mentale e la consapevolezza sulle sindromi Pans e Pandas

LECCE – Due giornate dedicate all’informazione scientifica e all’abbattimento dello stigma sociale attraverso il linguaggio della luce. Nelle serate del 9 e 10 ottobre, la facciata di Palazzo Adorno, sede della Presidenza della Provincia di Lecce, si tingerà di verde per aderire a due distinte campagne di sensibilizzazione di rilevanza nazionale e internazionale.

La prima iniziativa riguarda la Giornata mondiale della consapevolezza delle Sindromi Pans e Pandas, in programma il 9 ottobre. L’Ente provinciale sostiene la campagna globale #LightUp4PANS, promossa in Italia dall’Associazione Genitori Pans Pandas Bge. L’obiettivo è accendere i riflettori su due condizioni neuroinfiammatorie dell’età pediatrica ancora poco note, che determinano l’insorgenza improvvisa di complessi sintomi neuropsichiatrici nei bambini, esponendo le famiglie a disorientamento e isolamento nella ricerca di un percorso terapeutico tempestivo.

Il 10 ottobre si rinnoverà l’appuntamento con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, promossa dalla World Federation for Mental Health con il tema per il 2026 “Ascoltare le esperienze vissute: voci vere, vero cambiamento”. La Provincia leccese entrerà a far parte della catena luminosa coordinata dalla Società Italiana di Psichiatria (SIP), che vedrà monumenti ed edifici pubblici di tutta Italia illuminati di verde per promuovere l’ascolto, la prevenzione e il superamento dei pregiudizi legati al disagio psicologico.

“Illuminare Palazzo Adorno significa portare all’attenzione pubblica due temi che necessitano prima di tutto di conoscenza”, ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, sottolineando come l’informazione e il riconoscimento precoce dei sintomi siano fondamentali per le sindromi pediatriche. Sul fronte della salute mentale, Tarantino ha richiamato l’esigenza di un cambio culturale profondo: “Per troppo tempo il disagio psicologico è stato considerato qualcosa da nascondere. Parlare di salute mentale è indispensabile per abbattere le barriere e sollecitare le istituzioni a risposte adeguate, partendo proprio dall’ascolto delle esperienze quotidiane delle persone e delle famiglie”.