NARDO’ (Lecce) – La Regione Puglia ha indetto l’avviso per l’accesso al fondo per il sostegno economico in favore dei proprietari di animali d’affezione nel pagamento di spese veterinarie sostenute nell’anno 2025. L’assessore comunale all’Agricoltura e al Randagismo Pierpaolo Giuri ricorda che per sfruttare questa opportunità c’è tempo sino al 17 dicembre.

“La Regione – ricorda Pierpaolo Giuri – offre questa ghiotta opportunità agli over 65 che abbiano un cane o un gatto e abbiano affrontato nel 2025 spese per veterinari, per interventi chirurgici, per analisi o medicine. È possibile avere il 100% della copertura delle spese documentate sino ad un massimo di 500 euro. A volte non tutti riescono ad averne notizia, è nostro dovere farlo sapere ai tantissimi neretini, in questo caso essenzialmente pensionati, che sono proprietari di animali d’affezione e che impiegano quotidianamente risorse ingenti per la cura degli stessi”.

Le spese rimborsabili sono relative a prestazioni veterinarie, interventi chirurgici, analisi di laboratorio veterinario, acquisto di medicinali veterinari, sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Tra i requisiti il possesso di un’attestazione ISEE ordinario inferiore a 16.215 euro e un’età superiore ai 65 anni.

Le modalità di presentazione della domanda, la scadenza, i requisiti per partecipare e ogni altro dettaglio sono disponibili sul sito della Regione al link https://shorturl.at/ZyIya. È garantita la copertura del 100% delle spese veterinarie documentate, entro il limite di 500 euro per ciascun soggetto ammesso e compatibilmente con le risorse disponibili.