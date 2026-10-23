Rogo partito dal camion della raccolta rifiuti: inflitti 3 anni a uno dei due dipendenti Monteco già licenziati

LECCE/FRIGOLE/TREPUZZI – C’è un primo verdetto nell’inchiesta sull’incendio appiccato, in località Masseria Olmo, a Frigole, ai danni di una vasta superficie di macchia mediterranea. Farudin Bejtaj, 62 anni, di origini albanesi residente a Lecce, ha chiuso i propri conti con la giustizia patteggiando 3 anni di reclusione davanti alla gip Tea Verderosa così come concordato dall’avvocato difensore Gaetano Vissicchio con la pm Donatina Buffella, la magistrata che ha coordinato le indagini. Dalle informazioni acquisite in anteprima dal Corriere Salentino, l’altro imputato, Raffaele Mazzei, 57 anni, di Trepuzzi, ha chiesto di essere giudicato in abbreviato. Il processo si celebrerà a febbraio del 2027.

I due dipendenti della Monteco spa, la società incaricata della raccolta dei rifiuti urbani per conto del Comune di Lecce, sono stati intanto licenziati ma il provvedimento è stato già impugnato. Gli arresti risalgono a venerdì 19 giugno, quando le forze dell’ordine hanno deciso di installare un sistema di video ripresa con trasmissione delle immagini da remoto. Alle 7:30 nel monitor di controllo viene immortalato un incendio boschivo proprio nell’area videoripresa. I carabinieri analizzano i video e riavvolgendo il nastro alle 7:12 si scorge un automezzo adibito al trasporto di rifiuti urbani mentre transita sulla provinciale 304 dirigendosi verso Frigole.

Il mezzo rallenta la marcia, accosta leggermente su un lato e in quel frangente – distintamente – il video immortala un oggetto a cui viene appiccato il fuoco e lanciato dal finestrino lasciando una scia di fumo. Si sprigionano così le fiamme. A cui segue l’ormai consueto protocollo. Che, questa volta, consente di bloccare il piromane.

Dopo una rapida battuta di rastrellamento, con la collaborazione dei colleghi del Nipaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale), alle 11:50, i carabinieri rintracciano gli operatori appena rientrati con il mezzo nel deposito della ditta.

Scatta la perquisizione che irrobustisce i sospetti grazie al sequestro di “materiale idoneo alla creazione di un ordigno incendiario simile a quello osservato nelle videoriprese”.

Nel successivo interrogatorio di convalida. sarebbe spuntato il presunto movente di uno dei tanti roghi che macchiano l’estate salentina. Ovvero: l’ampliamento delle zone di pascolo per gli animali di proprietà della moglie di Farudin Bejtaj, proprietaria di un gregge di 77 animali, tra ovini e caprini. Effettivamente, dalle indagini condotte dai carabinieri forestali, l’area che si estende tra l’abitazione del pastore e il punto di innesco delle fiamme è stata già tartassata da altri incendi (almeno 11) negli ultimi sei anni. Davanti al giudice Marcello Rizzo, i due netturbini rilasciarono dichiarazioni differenti: Mazzei asserì di aver acceso una sigaretta mentre Bajtai avrebbe recuperato un accendino per poi dare fuoco a una pallottola di carta lanciandola fuori dal finestrino. Un’azione tanto rapida quanto fulminea che avrebbe spiazzato Mazzei: quest’ultimo, infatti, avrebbe chiesto spiegazioni al collega del perché avesse lanciato il fazzoletto.

La ricostruzione fornita da Bejtaj non è mai combaciata con tali dichiarazioni: dopo l’accensione della sigaretta da parte del collega, a suo dire, l’avrebbe lanciata fuori perché spaventato. Il giudice, però, non avallò tale versione evidenziando come la palla di carta fosse stata lanciata dal lato di Mazzei e la sua complicità nell’azione incendiaria compiuta da Bejtaj. I due si trovano sempre ai domiciliari.