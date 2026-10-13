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Attualità

Sabato 17 ottobre la 19ª edizione del Convegno “Ambiente e Salute” nel Centro Ecotekne dell’Università del Salento

Ospite d’eccezione Paola Catapano, giornalista e comunicatrice scientifica del CERN di Ginevra, per una lectio magistralis sulla sostenibilità del pianeta cui seguirà un confronto con gli studenti

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