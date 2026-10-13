Sabato 17 ottobre la 19ª edizione del Convegno “Ambiente e Salute” nel Centro Ecotekne dell’Università del Salento

LECCE – Sabato 17 ottobre, dalle ore 9 alle 13, nel Centro Ecotekne dell’Università del Salento (Aula Y1, edificio “Angelo Rizzo”), la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Lecce ODV-ETS, organizza la 19ª edizione del Convegno “Ambiente e Salute” che vedrà come sempre la partecipazione di numerose scuole della provincia, educatori, insegnanti, operatori sanitari, associazioni impegnate sul territorio e rappresentanti del mondo civile e istituzionale. L’iniziativa è patrocinata da Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, ASL Lecce e Università del Salento.

Il tema scelto per questa edizione è “Rinaturalizzare per vivere”, un’occasione di approfondimento sul rapporto tra ambiente, salute e qualità della vita, con particolare attenzione alla necessità di costruire un equilibrio più consapevole tra uomo, natura ed ecosistemi, secondo la prospettiva “ONE HEALTH”, che lega la salute del pianeta a quella delle persone e di tutti gli esseri viventi.

Il convegno vedrà ospite d’eccezione Paola Catapano*, giornalista, comunicatrice scientifica del CERN di Ginevra e collaboratrice del Premio Nobel Carlo Rubbia, per una lectio magistralis dal titolo “Dal Polo Sud al Polo Nord, passando per la foresta amazzonica. Lezioni di sostenibilità dal nostro pianeta”, cui seguirà un confronto con gli studenti.

I lavori si apriranno con l’introduzione di Simonetta Pepe, presidente Lilt Lecce, cui seguiranno i saluti istituzionali di Maria Antonietta Aiello, Rettrice Università del Salento, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Cristian Casili, vice presidente della Regione Puglia, Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce, Gianluca Capochiani, Direttore generale Asl Lecce e Francesco Schittulli, Presidente nazionale LILT. Dopo la lectio magistralis, il programma proseguirà con le relazioni dei docenti dell’Università del Salento Alberto Basset (“La legge europea Nature Restoration Law”) e

Pietro Luigi Lopalco (“Il cambiamento climatico e le nuove sfide per la salute”). Coordina i lavori Carmine Cerullo, oncologo ASL Lecce e presidente del Comitato Tecnico- Scientifico LILT Lecce.

La seconda parte del convegno prevede la presentazione del progetto “Il Parco del Centro ILMA”, coordinata da Antonio Walter Marchetti e Giuseppe Ponzi, componenti del Comitato Tecnico-Scientifico di LILT Lecce, con l’intervento di Gian Pietro Di Sansebastiano, professore associato di Botanica generale e Biologia cellulare dei vegetali presso UniSalento. In chiusura la tavola rotonda con le Istituzioni invitate a rappresentare il loro impegno concreto per la rinaturalizzazione del Salento, insieme agli studenti, in un momento di confronto. Interverranno: Debora Ciliento, Assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Puglia, Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce e Luisella Guerrieri, Dirigente Settore 3 (Gestione del territorio) del Comune di Gallipoli.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.