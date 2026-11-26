LECCE – Chi può raggiungere un museo, assistere a uno spettacolo, frequentare una biblioteca o prendere parte a un festival? E chi può contribuire alle scelte e ai racconti di queste istituzioni? Sabato 28 novembre (dalle 9:00 alle 13:00 | ingresso libero con prenotazione consigliata su Eventbrite), il Museo Castromediano di Lecce ospita “Cultura e accessibilità. Politiche, pratiche e linguaggi per la partecipazione culturale”. Il convegno è ideato e organizzato dall’associazione Diffondiamo idee di valore, nel percorso di Nel frattempo – Conversazioni sul futuro, con il contributo del Ministero della Cultura e del Consiglio regionale della Puglia – Teca del Mediterraneo, il patrocinio dell’Università del Salento, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Lecce, Fai – Ponte tra culture di Lecce, CoolClub, Uasc e altre realtà del territorio.

Il CONVEGNO

L’accessibilità si costruisce fin dalle prime scelte di progettazione. L’ingresso e i percorsi, il linguaggio dei materiali informativi, gli orari, i costi, i trasporti e le modalità di prenotazione incidono su chi può prendere parte a un’attività culturale. La mattinata affronta le barriere fisiche, sensoriali, cognitive ed economiche a partire dalle esperienze delle persone che le incontrano e dal loro coinvolgimento nella definizione e nella verifica delle soluzioni. Il confronto riguarda anche il ruolo delle persone anziane nella trasmissione di memorie e saperi, le possibilità di accesso di chi si occupa di bambini o assiste un familiare e il peso che la distribuzione diseguale del lavoro di cura ha sulle opportunità delle donne. La mediazione interculturale apre un’altra domanda: come coinvolgere le persone con esperienze migratorie nell’interpretazione e nel racconto del patrimonio? Per la giornata è previsto un servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS), finanziato dal Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (D.P.C.M. 14 febbraio 2023), nell’ambito del progetto UO Disabilità e DSA e della convenzione tra Università del Salento ed ENS Puglia.

IL PROGRAMMA

Dopo l’introduzione di Pierpaolo Lala, giornalista e operatore culturale che moderà l’incontro, interverranno Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, e Piergiorgio Provenzano, garante dei diritti delle persone con disabilità della Città di Lecce. Alle 9:30, con “Le parole della partecipazione”, Anna Maria Cherubini, delegata della rettrice per le Politiche di genere dell’Università del Salento, e Loredana De Vitis, giornalista, scrittora e dottoranda in Gender Studies all’Università di Bari Aldo Moro, discutono di come le scelte linguistiche e le forme della rappresentazione incidano sulla possibilità di comprendere una proposta culturale e di riconoscersi in essa. Alle 10:00 la sessione sull’accessibilità sensoriale riunisce Anna Sonia Buccino, presidente del Consiglio regionale ENS Puglia, Maria Dellino, presidente nazionale di ANIOS – Associazione interpreti di lingua dei segni, e Davide Dongiovanni, esperto di comunicazione accessibile di Costruiamo inclusione APS. Dall’interpretariato in LIS alla sottotitolazione, dall’audiodescrizione ai percorsi tattili, gli interventi presentano strumenti da scegliere e progettare insieme alle persone che li utilizzano. Alle 10:40 si passa all’inclusione universitaria e alla mediazione interculturale con Paola Martino, responsabile dei Servizi per l’inclusione dell’Università del Salento, e Patricia Flament, docente, guida turistica e componente del gruppo FAI Ponte tra Culture di Lecce. Alle 11:00, breve intermezzo con “Un caffè, due parole”, in collaborazione con Spinelli. Alle 11:15, “Patrimoni, rappresentazioni e partecipazione” mette a fuoco l’accessibilità di allestimenti, contenuti e servizi di musei e biblioteche. Paolo Paticchio, operatore culturale del Polo BiblioMuseale di Lecce e presidente dell’Istituto di Culture Mediterranee, Elisa Monsellato, esperta di management culturale e coordinatrice regionale di ICOM, e Valeria Dell’Anna, responsabile dell’Ufficio biblioteche civiche del Comune di Lecce, si confrontano sul ruolo delle comunità e delle diverse generazioni nel racconto del patrimonio, anche a partire dalle prospettive aperte dalla sua decolonizzazione. Alle 11:55, “Progettare la partecipazione” mette in dialogo le esperienze dello spettacolo dal vivo, delle associazioni e dei festival. Fabio Tinella racconta il lavoro di Factory Compagnia Transadriatica, che dal 2016 coinvolge le persone con disabilità in produzioni teatrali, laboratori e attività di programmazione. Gaia Barletta, esperta di gender equality e diversity management, approfondisce l’incidenza dei carichi di cura sulle opportunità di accesso alla cultura. Gabriella Morelli, presidente di Diffondiamo idee di valore e direttrice di Conversazioni sul futuro, parte dall’esperienza dei festival per discutere di comunicazione, orari, accoglienza e servizi per pubblici diversi. Alle 12:30 la parola passa al pubblico per raccogliere domande, esperienze e proposte. Alle 12:45 Maria Cristina Fornari, docente di Storia della filosofia e delegata al Public Engagement dell’Università del Salento, riprende i contributi emersi nella mattinata per individuare indicazioni per le politiche pubbliche, la gestione dei luoghi della cultura e l’organizzazione degli eventi. Dalle 13:00 alle 13:30 il confronto prosegue con un aperitivo, in collaborazione con Candido e Paolo Leo, con attenzione alle diverse esigenze alimentari.

Ingresso libero con prenotazione consigliata su Eventbrite.