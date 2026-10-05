“Il primo passo” è la prevenzione: al via “Lilt for Women”

LECCE – Prende il via anche in provincia di Lecce la campagna “Nastro Rosa – Lilt for Women 2026”, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Il claim nazionale scelto per l’edizione 2026 è “Il primo passo”, accompagnato dal messaggio “L’autopalpazione del seno è il primo gesto per conoscere il nostro corpo. La prevenzione inizia da ciascuna di noi!”. Un invito rivolto a tutte le donne a riconoscersi protagoniste della propria salute, a partire dalla conoscenza del proprio corpo, e a fare di questo gesto l’avvio di un percorso di prevenzione che comprende visite senologiche, controlli periodici clinico-strumentali e programmi di screening.

In Italia sono circa 60.000 le donne che ogni anno ricevono una diagnosi di tumore al seno, la neoplasia più frequente tra le donne, pari a circa il 30% di tutti i tumori femminili, con una stima di una donna su sette che potrebbe svilupparlo nel corso della vita. I progressi della diagnosi precoce e delle terapie hanno portato il tasso di sopravvivenza a cinque anni oltre l’88%, e dal 2000 si registra una costante riduzione della mortalità. Un risultato che dimostra l’importanza di continuare a sensibilizzare le donne sul valore della “prevenzione” e sui fattori di rischio modificabili – sovrappeso e obesità, scarsa attività fisica, alimentazione, alcol e fumo. Oltre il 40% dei casi potrebbe essere evitato adottando sani stili di vita.

Come ogni anno, nel mese di ottobre – dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore al seno – le Associazioni LILT daranno vita a una rete capillare di iniziative in tutta Italia, con visite senologiche, incontri divulgativi con distribuzione di opuscoli, pannelli informativi, camminate in rosa, attività nelle scuole e nei luoghi di lavoro, oltre a campagne social e spazi di ascolto.

La campagna nazionale “Lilt for women” e tutte le iniziative previste in provincia di Lecce sono state presentate questa mattina, lunedì 5 ottobre, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Adorno.

«Quest’anno, in occasione dell’Ottobre rosa, vogliamo rivolgerci alle donne anche come future mamme. Quando dovremmo iniziare a fare prevenzione? Io credo che la risposta sia: dal momento in cui decidiamo di mettere al mondo un figlio. La vera prevenzione parte da una genitorialità consapevole, e la teoria dei primi mille giorni, dal concepimento ai due anni di vita, ce lo insegna. In quel periodo i nostri comportamenti e i nostri stili di vita incidono profondamente sulla salute futura del bambino: possiamo scegliere di migliorarla o di peggiorarla. Prendersi cura di sé, allora, significa già prendersi cura di chi verrà. È un messaggio che LILT Lecce porta sul territorio grazie al lavoro di tanti volontari, dei medici e delle 36 Delegazioni della provincia, e alla collaborazione con l’Asl Lecce, Federfarma, l’Ordine dei farmacisti e le farmacie, per rendere la prevenzione sempre più vicina e accessibile a tutte. Perché la vera prevenzione nasce prima di te e cresce con te», ha dichiaratoSimonetta Pepe, presidente Lilt Lecce.

«L’incidenza del tumore al seno continua a crescere in Italia e nel mondo e le stime globali per il futuro sono preoccupanti: entro il 2050 si potrebbero superare i 3,5 milioni di nuovi casi l’anno. È quindi fondamentale sensibilizzare soprattutto le giovani donne sui fattori di rischio, dalla familiarità agli stili di vita. In provincia di Lecce si registrano ogni anno circa 700 nuovi casi di tumore della mammella, una media riferita agli anni 2015-2019, mentre nel 2023 sono state 163 le donne decedute per questa neoplasia. Numeri che ci ricordano quanto sia importante “pensarci prima” che arrivi la malattia: la prevenzione deve essere una priorità individuale e collettiva. È questo il messaggio che LILT Lecce porta avanti anche attraverso un lavoro enorme svolto ogni anno in oltre 70 scuole del territorio», ha rimarcato Carmine Cerullo, oncologo Asl Lecce e presidente del Comitato tecnico-scientifico LILT Lecce.

Il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino ha evidenziato: “La prevenzione, perché diventi un’abitudine, richiede un accesso semplice e immediato alle informazioni, ai controlli e ai percorsi di screening. Ed è qui che ritroviamo il valore di LILT for Women, nella capacità di costruire una rete che arriva nei Comuni, nelle farmacie, nelle scuole e nei luoghi di vita quotidiana. I dati ci dicono quanto sia necessario continuare a investire sulla diagnosi precoce e sui corretti stili di vita. Come Provincia sosteniamo questa campagna perché la tutela della salute richiede un lavoro costante di informazione e sensibilizzazione, capace di raggiungere le donne di ogni età e in ogni parte del territorio. Il lavoro della LILT, dei suoi volontari e volontarie e delle 36 delegazioni presenti nella nostra provincia rappresenta in questo senso una risorsa irrinunciabile, perché mette insieme istituzioni, sanità e comunità attorno a un obiettivo molto concreto, garantire a sempre più donne gli strumenti e le opportunità per prendersi cura della propria salute”.

Nel suo interventoil dg Asl Lecce Gianluca Capochianiha sottolineato: “L’ASL Lecce dedica massima attenzione alle donne che attraversano la malattia del tumore al seno. Dalla prevenzione alla diagnosi, fino alla Breast Unit, siamo in grado di coprire l’intero percorso di cura, grazie a un’équipe multidisciplinare che consente di assumere le decisioni più appropriate per ogni paziente. La rete regionale funziona e oggi, per il tumore al seno, siamo in grado di offrire sul territorio tutte le risposte necessarie. La sfida è fare in modo che tutte le donne vengano prese in carico dalla nostra rete e guidate verso i percorsi idonei. A partire dal nuovo anno, il Motorhome per gli screening del PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute, ci consentirà di portare la prevenzione direttamente sul territorio. È un cambio di paradigma culturale importante: una sanità efficace deve essere capace di intercettare i bisogni reali e avvicinarsi ai cittadini. In questo percorso è fondamentale la collaborazione con la rete del volontariato e con quella delle farmacie, che rappresentano un presidio di prossimità essenziale e spesso il primo punto di contatto con il sistema sanitario. Solo attraverso una rete forte e integrata possiamo garantire una prevenzione e una presa in carico sempre più efficaci”.

“I primi mesi di applicazione del protocollo tra ASL Lecce, LILT Lecce e Federfarma Lecce ci restituiscono un risultato importante: tra aprile e agosto 2026 l’adesione della popolazione target ai programmi organizzati di screening oncologici è passata dal 18% al 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È un segnale positivo che conferma il valore di una prevenzione capillare, capace di raggiungere i cittadini anche al di fuori delle strutture sanitarie. L’obiettivo è consolidare questo modello integrato e rendere la prevenzione sempre più accessibile”, ha evidenziato Elisabetta De Matteis, responsabile UOSVD Screening oncologici dell’Asl Lecce.

“Essere ancora una volta al fianco della LILT per il Nastro Rosa è per noi motivo di grande soddisfazione. Dopo sei anni di “Farmacie in Rosa” possiamo dire di aver dato un contributo concreto alla diffusione della cultura della prevenzione e alla sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della diagnosi precoce. Continuiamo a collaborare con la LILT con lo stesso impegno, mettendo a disposizione la capillarità delle farmacie e la professionalità dei farmacisti, per rendere la prevenzione sempre più vicina e accessibile alle persone”, ha detto Domenico Di Tolla, presidente dell’Ordine provinciale dei Farmacisti di Lecce.

“La forza di questa collaborazione sta nella capacità di portare la prevenzione direttamente sui territori, favorendo l’accesso ai programmi di screening, ai percorsi di diagnosi precoce e ai servizi di assistenza. Come farmacie siamo ogni giorno accanto ai cittadini e sentiamo la responsabilità di contribuire, insieme alla LILT, a trasformare la prevenzione in una scelta consapevole e quotidiana, non in un appuntamento occasionale”, ha rimarcato Giuseppe Colafati, presidente di Federfarma Lecce.

Infine Antonio Walter Marchetti, presidente di Sunifar-Federfarma Puglia e componente del direttivo LILT Lecce, ha ricordato l’appuntamento con il convegno “Ambiente e Salute” organizzato da LILT Lecce il prossimo 17 ottobre all’Università del Salento: «Quella per un ambiente sano – ha detto – è la prima battaglia da portare avanti insiemeper proteggere la nostra Salute. Sabato 17 ottobre ne parleremo all’Università con illustri ospiti, dalla giornalista e divulgatrice scientifica del CERN Paola Catapano al professor Alberto Basset e molti altri. In questa direzione è fondamentale anche il ruolo del Centro Ilma-Lilt Lecce, che mette al centro la prevenzione, la ricerca e il rapporto tra ambiente e salute e che rappresenta un patrimonio importante per il nostro territorio».

Le iniziative dell’ottobre rosa

Le 36 Delegazioni LILT e i Gruppi attivi sul territorio provinciale saranno impegnati per tutto il mese di ottobre in iniziative di sensibilizzazione e prevenzione: convegni e incontri informativi, corsi di autopalpazione del seno, passeggiate della salute e momenti di divulgazione dedicati alla prevenzione del tumore della mammella.Il calendario, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito legatumorilecce.org e sulla pagina Facebook LILT Lecce.

Proseguiranno inoltre per tutto il mese le visite senologiche gratuite negli Ambulatori LILT, effettuate solo su prenotazione e disponibili durante tutto l’anno.

La campagna gode del patrocinio della Provincia di Lecce e tutte le iniziative saranno realizzate, come sempre, in collaborazione con i Comuni, invitati a illuminare di rosa i principali monumenti, piazze e luoghi simbolo dei propri centri abitati.

I volontari LILT saranno presenti sul territorio per distribuire materiale informativo, fornire indicazioni sui programmi regionali di screening oncologico, promuovere corretti stili di vita e accompagnare le cittadine verso una maggiore consapevolezza e i percorsi di prevenzione.

“Farmacie in Rosa”: la prevenzione sempre più vicina alle donne

Per il sesto anno consecutivo torna“Farmacie in Rosa”, il progetto promosso da LILT Lecce in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, Federfarma Lecce e Sunifar Lecce. Le farmacie aderenti rappresentano una rete preziosa per diffondere la cultura della prevenzione e avvicinare sempre più donne ai servizi disponibili. Per tutto il mese di ottobre, anche in farmacia sarà possibile ricevere informazioni sull’accesso agli screening oncologici gratuiti offerti dall’ ASL di Lecce, ritirare materiale divulgativo dedicato alla prevenzione e all’autoesame del seno e ritirare la rivista di divulgazione scientifica LILT Lecce. Una collaborazione consolidata che dimostra quanto sia importante fare squadra per rendere la prevenzione più accessibile e capillare.

19° convegno Ambiente e Salute: “Rinaturalizzare per vivere”

Sabato 17 ottobre, presso l’Università del Salento – Centro Ecotekne (Aula Y1), si terrà inoltre la 19ª edizione del convegno “Ambiente e Salute”, dedicato quest’anno al tema “Rinaturalizzare per vivere”. Al centro dell’incontro, che avrà inizio alle ore 9, il rapporto tra ambiente, biodiversità e salute secondo l’approccio One Health. Tra gli ospiti la giornalista e comunicatrice scientifica del CERN di Ginevra Paola Catapano, che terrà una lectio magistralis sulla sostenibilità del pianetae dialogherà con gli studenti. Seguiranno le relazioni dei docenti UniSalentoAlberto Basset(“La legge europea Nature RestorationLaw”)e Pierluigi Lopalco(“Il cambiamento climatico e le nuove sfide per la salute”), poi una tavola rotonda con gli studenti e le istituzioni sulla “rinaturalizzazione del Salento”. Nell’occasione sarà presentato il progetto “Il parco del Centro Ilma”.

La campagna LILT for Women rappresenta ogni anno un investimento concreto nella salute delle donne e dell’intera comunità. Con lo slogan “Pensiamoci Prima! La vera sfida è non ammalarsi”, LILT Lecce ribadisce una convinzione fondamentale: la sfida più grande non è soltanto curare la malattia, ma creare le condizioni per prevenirla.Promuovere la prevenzione primaria, sostenere la diagnosi precoce e diffondere la cultura della salute significa intervenire prima, ridurre i rischi e rendere la prevenzione un patrimonio condiviso.Attraverso 36 delegazioni e i numerosi gruppi attivi sul territorio, la Lilt di Lecce offre servizi di prevenzione gratuiti fondamentali, porta avanti progetti di Educazione alla Salute nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia e iniziative volte a responsabilizzare donne e ragazze sulla prevenzione del cancro al seno. Per info: www.legatumorilecce.org – 0833 512777.