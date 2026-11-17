LECCE – Prende il via la 35esima edizione di “Una Stella per la Speranza”, la tradizionale campagna di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce, che anche quest’anno invita i cittadini salentini a sostenere la prevenzione e l’assistenza oncologica attraverso un piccolo gesto di generosità. Sono già aperte le prenotazioni delle Stelle di Natale LILT Lecce, che dal 5 all’8 dicembre saranno distribuite dai volontari dell’associazione nelle principali piazze del Salento.

Attraverso una piccola donazione, sarà possibile ricevere una delle tradizionali piantine e contribuire a sostenere i servizi gratuiti di prevenzione e assistenza oncologica che l’associazione offre da oltre trent’anni sul territorio, insieme alle attività di divulgazione scientifica e ai progetti di educazione alla salute che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado in tutta la provincia.

Parte dei fondi raccolti sarà destinata anche all’acquisto di un mammografo per il Centro ILMA, l’Istituto multidisciplinare per la Ricerca, Prevenzione, Assistenza e Riabilitazione oncologica che LILT Lecce ha realizzato alle porte di Gallipoli.

La Stella di Natale della LILT Lecce è ormai un simbolo della solidarietà salentina: una piantina che porta nelle case i colori delle festività e che, soprattutto, rappresenta un gesto concreto di vicinanza a chi affronta la malattia e un contributo alla diffusione della cultura della prevenzione.

Per prenotare le Stelle di Natale è possibile contattare la Delegazione LILT più vicina (elenco completo sul sito www.legatumorilecce.org) oppure telefonare allo 0833 512777.

«Da trentacinque anni, le nostre Stelle di Natale raccontano una straordinaria storia di solidarietà che coinvolge l’intero Salento – dichiara Simonetta Pepe, presidente della LILT Lecce –. Dietro ogni piantina ci sono la generosità di chi sceglie di sostenerci, l’impegno instancabile dei nostri volontari e la possibilità di continuare a offrire gratuitamente servizi fondamentali per la salute dei cittadini. Quest’anno vogliamo compiere un ulteriore passo avanti, contribuendo anche all’acquisto di un mammografo per il Centro ILMA, che ha già ricevuto in dono un ecotomografo dalla LILT nazionale. Un importante contributo al potenziamento della dotazione tecnologica del Centro, al quale vogliamo aggiungere un nuovo tassello grazie alla partecipazione di tutti. Perché la prevenzione è un diritto e la solidarietà è ciò che ci permette di renderla sempre più accessibile».

L’IMPEGNO DELLA LILT LECCE SUL TERRITORIO

Da oltre trent’anni LILT Lecce opera sul territorio provinciale attraverso una capillare rete di Delegazioni, ambulatori e volontari, garantendo gratuitamente numerosi servizi alla popolazione. Tra questi, visite e consulti specialistici gratuiti in ambito oncologico, senologico, ginecologico, dermatologico e urologico, attraverso la rete dei 35 ambulatori territoriali; assistenza domiciliare oncologica con quattro équipe medico-infermieristiche; sostegno psicologico a pazienti, familiari e caregiver; supporto ai cittadini per l’adesione ai programmi gratuiti di screening oncologici, in collaborazione con ASL Lecce, Ordine Provinciale dei Farmacisti e Federfarma Lecce; trasporto dei pazienti oncologici in situazioni di particolare difficoltà, a integrazione dei servizi già garantiti dall’ASL; attività di accoglienza e assistenza nei Centri di Orientamento Oncologico (C.Or.O.) di Lecce, Casarano, Gallipoli e Tricase, nonché nell’hospice Casa di Betania.

A queste attività si affiancano i progetti di educazione alla salute, che coinvolgono numerosi istituti scolastici della provincia, i convegni e le iniziative di sensibilizzazione sui corretti stili di vita, la ricerca ambientale e la divulgazione scientifica.

La campagna “Una Stella per la Speranza” contribuirà inoltre al potenziamento della dotazione tecnologica del Centro ILMA, l’Istituto multidisciplinare per la lotta al cancro realizzato dalla LILT alle porte di Gallipoli grazie alla generosità di migliaia di cittadini. Il Centro è destinato a ospitare attività di ricerca per la prevenzione primaria, prevenzione clinica, riabilitazione, studio e divulgazione scientifica. L’acquisto del mammografo rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento dei servizi di prevenzione oncologica.