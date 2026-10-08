Salento, incompatibilità carceraria e rischio favismo: il Tribunale di Sorveglianza concede i domiciliari a un 45enne

CAMPI SALENTINA (Lecce) – La salute e la dignità umana prevalgono sulle esigenze di rigore carcerario, specialmente quando la gestione di patologie complesse all’interno dell’istituto penitenziario rischia di trasformarsi in un pericolo mortale. È quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce (Presidente relatore dott. Stefano Sernia) che, con l’ordinanza n. 2026/2504 emessa il 6 ottobre 2026 e depositata l’8 ottobre 2026, ha accolto l’istanza presentata dal difensore dell’imputato, l’avvocato Antonio Di Candia .

​Il destinatario del provvedimento è G.R., 45enne originario di Campi Salentina e residente a Salice Salentino. L’uomo sta espiando una pena complessiva di 8 anni di reclusione per reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter e 572 c.p., con fine pena previsto per il 28 settembre 2032.

​La battaglia legale dell’Avvocato Antonio Di Candia

​La svolta nella vicenda giudiziaria e detentiva di G.R. è giunta a seguito del ricorso promosso dal suo legale, l’avvocato Antonio Di Candia. La difesa ha presentato una formale richiesta di differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare (ai sensi degli artt. 684 c.p.p. e 47-ter, comma 1-ter, O.P.), allegando una relazione tecnica di parte che evidenziava condizioni cliniche incompatibili con il regime carcerario e il concreto rischio di un grave deterioramento del quadro di salute. ​La difesa ha battuto con fermezza sulla necessità di evitare che il trattamento penitenziario potesse degenerare in una condizione inumana e degradante, lesiva della dignità della persona.

​Le patologie e l’incompatibilità con la struttura carceraria

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Dalla relazione sanitaria dell’Unità Operativa di Medicina Penitenziaria è emerso un quadro clinico articolato: il condannato soffre di lombosciatalgia in discopatia lombare, gonalgia sinistra da artrosi, ernia inguinale, malattia venosa cronica e, soprattutto, favismo.

​Se in una prima fase la situazione era apparsa sotto controllo farmacologico, i giudici della Sorveglianza hanno approfondito due elementi critici decisivi per l’accoglimento della richiesta dell’avvocato Di Candia.

​Il rischio letale legato al favismo

Il Tribunale ha rimarcato come l’assunzione accidentale di sostanze non tollerate possa scatenare nel soggetto affetto da favismo reazioni metaboliche gravissime, fino all’esito fatale. Nonostante le rassicurazioni formali, resta alto e concreto il rischio di “contaminazione crociata” e accidentale nella preparazione dei pasti all’interno delle cucine dell’istituto penitenziario, laddove risulta complesso garantire una separazione totale degli ambienti e una specifica formazione continua del personale.

​Il calvario del dolore e la sedia a rotelle

Proprio a causa del favismo, G.R. è impossibilitato ad assumere i farmaci antalgici e gli antinfiammatori necessari per contrastare i dolori acuti agli arti. Questa impossibilità terapeutica lo ha costretto all’uso della sedia a rotelle. Muoversi con l’ausilio della carrozzina all’interno degli spazi estremamente ristretti delle celle e dei servizi igienici penitenziari è stato giudicato dal Tribunale un fattore che “compromette la dignità umana” e rende la permanenza in carcere eccessivamente penosa.

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La decisione del Giudice

​Riconoscendo la priorità della tutela della salute e dell’integrità fisica, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha ordinato l’immediata scarcerazione di G. R disponendo il differimento della pena e concedendo la detenzione domiciliare a termine per la durata di 12 mesi (fino al 6 ottobre 2027).

​G.R. sconterà la misura presso la propria abitazione a Salice Salentino, sotto la vigilanza dei Carabinieri della locale stazione e con l’affidamento all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Lecce. Al termine dei 12 mesi, la magistratura valuterà se le condizioni dell’istituto di pena saranno divenite idonee a garantire la gestione in sicurezza della sua patologia e della terapia del dolore.