“Mai più sole” è lo slogan che accompagnerà domani mattina il flash mob di pensionati e universitari. Il Coordinamento donne dello Spi Lecce (il sindacato dei pensionati della Cgil), insieme con la Confederazione e l’Udu (Unione degli universitari) di Lecce, organizza un corteo con partenza da piazza Mazzini: appuntamento mercoledì 25 novembre alle ore 9.

Mettendo insieme donne e uomini di generazioni diverse, l’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, vuole essere manifestazione di consapevolezza, testimonianza e impegno. Nel tragitto lungo via Trinchese – tra piazza Mazzini e piazza Sant’Oronzo – pensionati e studenti con bandiere, musica, striscioni e cartelli intendono sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza di genere.

“Anche quest’anno siamo alle prese con un bilancio che è un pugno allo stomaco”, spiega Fernanda Cosi, segretaria generale dello Spi Cgil Lecce. “Nel 2026 l’osservatorio di ‘Non una di meno’ ha monitorato 83 casi in Italia. Ben 70 tra questi risultano femminicidi, 5 i suicidi indotti di donne, 6 i casi in corso di accertamento, un omicidio di un ragazzo e un suicidio di ragazza trans”. L’osservatorio si occupa infatti anche di casi legati all’omosessualità ed alla transessualità. Due i casi in Puglia: a Bisceglie e Foggia. “Nella quasi totalità dei casi, la vittima conosceva l’assassino. In 30 casi il femminicida era il partner, in altri 14 l’ex, addirittura 13 gli eventi delittuosi ad opera di figli della vittima. Il femminicidio è spesso l’atto estremo di un percorso che vede le donne vittime di diversi tipi di violenza: psicologica ed economica, domestica e sessuale. Ciò a testimonianza degli stereotipi da scardinare attraverso l’educazione affettiva”.