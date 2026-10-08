Sanità in Puglia, Capone: «Le difficoltà del servizio sanitario non dipendono da una mala gestione, ma dai tagli del Governo»

PUGLIA – La flessione delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale e il progressivo disinvestimento pubblico rispetto al Pil si riflettono sulla gestione della sanità regionale, determinando l’allungamento delle liste d’attesa e la carenza di personale medico negli ospedali.

È quanto sostiene Loredana Capone, consigliera regionale e presidente della V Commissione della Regione Puglia, richiamando gli esiti del nono Rapporto della Fondazione Gimbe sull’andamento della spesa sanitaria in Italia.

Secondo l’analisi presentata da Gimbe, il mancato allineamento tra il Fondo sanitario nazionale e il Prodotto interno lordo negli anni compresi tra il 2023 e il 2026 rispetto ai valori del 2022 si traduce in un mancato finanziamento stimato in circa 18,8 miliardi di euro a livello nazionale.

Una dinamica che, pur senza un taglio nominale diretto, riduce il peso specifico della tutela della salute nell’economia del Paese e impone alle Regioni sforzi finanziari crescenti per mantenere l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

I nodi strutturali investono direttamente l’organizzazione dell’assistenza territoriale e ospedaliera, condizionando sia l’accessibilità alle prestazioni sia l’attrattività dei ruoli operativi nel settore pubblico. Un trend confermato anche dai dati sulle borse di studio nelle specializzazioni mediche, dove una quota significativa delle posizioni messe a bando risulta non assegnata a causa della migrazione dei professionisti verso l’ambito privato.

L’orientamento politico espresso da Capone sollecita uno stop al palleggio di responsabilità amministrative in vista delle prossime scadenze elettorali, richiamando la richiesta avanzata dalla Conferenza delle Regioni per un incremento strutturale del Fondo sanitario nazionale a copertura delle spese sostenute dai territori.