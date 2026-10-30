Scatta l’allarme e arrivano vigilantes e forze dell’ordine, sventato furto in gioielleria

Squinzano (Lecce) – L’attivazione dell’allarme e l’arrivo tempestivo della pattuglia dei vigilantes e poi delle forze dell’ordine hanno sventato un tentativo di furto in gioielleria e costretto alla fuga i ladri, a mani vuote.

L’episodio si è verificato alle ore 1:39 della notte scorsa, quando alla Centrale Operativa della Ggs Vigilanza di Veglie è arrivata la notifica dell’attivazione dell’allarme presso una Gioielleria, situata in via Garibaldi, a Squinzano.

L’allarme è stato tempestivamente inviato alla pattuglia di zona che, giunta sul posto in pochi minuti, ha notato la forzatura del nottolino della serranda; anche un lucchetto era stato divelto, causando il danneggiamento del marmo di ingresso.

I vigilantes si sono anche accorti che le telecamere del sistema di videosorveglianza, poste all’ingresso dell’attività commerciale, erano state orientate verso l’alto. Segni evidenti di una tentata violazione.

La Centrale Operativa ha intanto provveduto ad avvisare le Forze dell’ordine e il proprietario della gioielleria.

I Carabinieri, giunti sul posto insieme al proprietario, hanno accertato il tentativo di furto e hanno avviato le indagini per individuare la banda di malviventi, anche con l’aiuto delle immagini di videosorveglianza.