Ancora un’auto distrutta dalle fiamme nella notte, sull’origine indagano i carabinieri

Parabita (Lecce) – Ancora un’auto in fiamme nel Salento e non si esclude l’origine dolosa. Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Parabita, dove intorno alle ore 1:50 una squadra del Distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Gondar, all’altezza del civico 54, per l’incendio di un’auto regolarmente parcheggiata sulla pubblica via.
Le fiamme hanno completamente avvolto una Fiat Punto, di proprietà di una società di autonoleggio, provocando ingenti danni al veicolo.
I Vigili del Fuoco hanno immediatamente spento l’incendio, impedendo l’ulteriore propagazione delle fiamme e mettendo in sicurezza l’area interessata, scongiurando ulteriori conseguenze.
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Parabita, che hanno avviato le indagini di competenza. Sono in corso gli accertamenti per determinare l’origine e le cause dell’incendio.
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