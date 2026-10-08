Situazione insostenibile per la Polizia Penitenziaria e per il carcere di Lecce

Oggi i dirigenti sindacali del Cnpp Spp Aldo Di Giacomo, segretario Generale Cnpp Spp e Ruggero Damato, segretario regionale Puglia Cnpp Spp che hanno illustrato ai nostri microfoni le problematiche che affliggono la casa circondariale di Lecce (Servizio di Maria Taccogna)
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